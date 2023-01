Tikka masala is een Indiaas gerecht waarvoor er wel honderd verschillende recepten bestaan. In de basis hebben alle recepten veel met elkaar gemeen. Het gaat om een getomateerde romige saus die flink op smaak wordt gebracht met kruiden. Door de tofu even in maïzena en kruiden te rollen, kun je deze krokanter bakken. Eet tikka masala met quinoa, rijst of platbrood. Ook naanbrood past hier perfect bij.

Ingrediënten:

- 1 kleine bloemkool

- 4 el olijfolie

- 1 grote ui, gesnipperd

- 2 teentjes knoflook, geperst

- 1 el garam masala

- 1 tl komijn

- mespunt kurkuma

- 1 tl paprikapoeder

- 2 (zoete) aardappelen

- 2 wortelen

- 1 blik tomaat in stukjes

- een pak tofu

- 2 el maïzena

- 1 el currypoeder

- zout

- een pak sojaroom

- peper

- verse koriander

Bereiding:

1. Snijd de bloemkool in roosjes en de bloemkoolstam en -bladeren in blokjes.

2. Bak de bloemkool met 2 el olijfolie in een pan goudbruin, schep op een bord en zet aan de kant, of rooster de bloemkool gedurende 25 minuten op een bakplaat in de oven op 180 °C.

3. Verhit een scheutje olijfolie in een pot en fruit daarin de ui, voeg na 4 minuten de knoflook toe. Stoof al roerend aan en voeg na 3 minuten garam masala, komijn, kurkuma en paprikapoeder toe.

4. Schil ondertussen de aardappelen en snijd in blokjes, schil de wortelen en snijd in schijfjes.

5. Giet het blik tomatenblokjes bij de ui en de kruiden, en breng samen met de aardappelen en wortelen aan de kook. Voeg indien nodig een beetje water toe.

6. Snijd ondertussen de tofu in blokjes en doe deze in een kommetje met maïzena, currypoeder en zout, en schep door elkaar. Bak de tofublokjes krokant in wat olie in een pan.

7. Zodra de groenten zacht zijn, kun je de room toevoegen. Breng alles op smaak met flink veel peper en zout. Voeg de bloemkoolroosjes toe aan de saus en serveer met verse koriander, platbrood of rijst.

Recept: Elisabeth Van Lierop

Foto: rr