Horchata is een Mexicaans drankje dat de grens overstak naar Californië. Het oorspronkelijke Spaanse recept voor de melkdrank wordt gemaakt met noten. De Mexicanen gaven er een eigen draai aan en wisselden de noten in voor geroosterde rijst. Wij combineren beide recepten voor een volle smaak.

Ingrediënten (voor 2 grote glazen)

100 g rijst

200 g amandelen

4 dadels

1 kaneelstokje

Een snufje zout

2 shots espresso of een sterk alternatief zoals cichorei

Bereiding

1. Week de rijst, amandelen, ontpitte dadels, het kaneelstokje en een snufje zout in een liter water. Laat een nachtje staan. Mix alles de volgende ochtend in een blender: eerst vijf minuten op een laag toerental en daarna nog vijf minuten op een hogere snelheid. Maak je geen zorgen over het kaneelstokje, dat is door het weken zacht genoeg geworden om mee te blenden.

2. Giet de horchata door een zeef die je bekleedt met een kaasdoek. Knijp de pulp goed uit zodat je alle vocht eruit perst.

3. Schenk in twee grote glazen op ijsblokken. Zet twee shots espresso en schenk ze boven op het drankje.

Foto: Karmen Ayvazyan

Recept: Johanna Goyvaerts