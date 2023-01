Deze krokante gnocchi zijn net perfect goudbruin gebakken krieltjes, maar dan nog lekkerder. Super makkelijk, want met deze voorgekookte gnocchi in huis heb je altijd eten op tafel. Zelfs de fanatiekste spruitjeshater krijg je hiermee enthousiast.

Ingrediënten:

Voor 4 personen

- 350 g spruitjes, schoongemaakt

- 2 el olijfolie, om in te bakken

- 500 g gnocchi

- ca. 250 g buffelmozzarella

- geraspte schil van ½ biologische

- citroen

Voor de boerenkoolpesto

- 100 g boerenkool, gesneden

- 75 g oude kaas, geraspt

- 50 g walnoten

- 1 teen knoflook, geraspt

- 100 ml olijfolie + extra om te besprenkelen

- peper en zout, naar smaak

Bereiding:

1. Breng een pan met water aan de kook en kook de spruitjes 2 minuten. Laat ze goed uitlekken.

2. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een koekenpan met antiaanbaklaag en bak hierin de gnocchi 5 minuten. Voeg vervolgens de spruitjes toe. Bak samen nog 15 minuten of tot de spruitjes en gnocchi zacht en goudbruin zijn.

3. Maak ondertussen de boerenkoolpesto. Meng alle ingrediënten voor de boerenkoolpesto in een keukenmachine of blender tot een mooie egale massa. Voeg naar smaak peper en zout toe.

4. Serveer de gnocchi & spruitjes in een mooie schaal met de buffelmozzarella er los op en de boerenkoolpesto in een apart schaaltje erin. Sprenkel wat olijfolie eroverheen en strooi er ten slotte nog wat peper en zout en de geraspte schil van de citroen over.

Recept: Colette Dike

Foto: rr