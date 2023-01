Deze stoofpot krijgt een speciale smaak door de anijs en sojasaus. Er zijn veel varianten van deze stoofpot, maar die met tofoe en Chinese kool vindt I-Wen Liu het lekkerst.

Ingrediënten (voor 4 personen als hoofdgerecht)

4 gedroogde shiitake’s

300 g zachte tofoe (geen zijden tofoe gebruiken, maar ook niet de harde tofoe: deze zit tussenin)

1 ui

1 prei

1 cm gember, geschild

2 teentjes knoflook

1 rode chili

6 bladeren Chinese kool

2 steranijzen

Een scheut arachideolie

2 el sojasaus

Een snuifje suiker

Bereiding

1. Leg de gedroogde shiitake’s te week in een kom met koud water. Snijd de tofoe in grote blokken. Snijd de ui in maantjes. Snijd de prei in de lengte door en snijd elke helft in grote repen van 5 cm. Snijd de gember in fijne plakjes. Plet de twee teentjes knoflook. Snijd de chilipeper in ringetjes. Snijd de Chinese kool in grove repen. Haal de geweekte shiitake’s uit het water, knijp ze uit en snijd ze in vier stukken. Houd het water dat je uit de shiitake’s knijpt bij voor straks.

2. Verhit een wokpan, doe hierin een geut arachideolie. Wok de ui, gember, knoflook, chilipeper, steranijs, prei en shiitake tot de geur vrijkomt. Blus met sojasaus en voeg suiker toe. Voeg de blokjes tofoe en de Chinese kool toe. Laat alles stoven tot het gaar is. Als je graag meer ‘saus’ wil in de stoofpot, kun je het shiitake-water dat je bijhield in de pan doen. Daarin zit veel smaak en het geeft het gerecht nog meer body.

TIP: Als je de tofoe op voorhand invriest en weer laat ontdooien verandert die van structuur: hij wordt net een spons (maar op een goede manier!). Zo is hij ook heel lekker om in dit gerecht te gebruiken.

Recept: I-Wen Liu

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven