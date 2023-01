Vegan appelbollen met hazelnoten

Controleer zeker de kleine lettertjes, maar heel wat rollen kant-en-klare bladerdeeg uit de supermarkt zijn vegan. Meevaller. Een gouden korstje, dat je doorgaans alleen met een losgeklopt ei kunt bekomen, vereist wel wat opzoekwerk. Een beetje olie, of zelfs wat sojamelk (eiwitten), zou de klus kunnen klaren.

Ingrediënten voor 4 appelbollen

4 kleine appels

4 stukken vegan bladerdeeg van 20 bij 20 cm

0,5 el kaneel

1 el rozijnen

2 el hazelnoten, fijngehakt

1,5 el kristalsuiker

1 el zonnebloemolie

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 °C en bekleed de bakplaat met aluminiumfolie.

1. Laat het bladerdeeg op kamertemperatuur komen en meng intussen de suiker met de kaneel, rozijnen en hazelnoten.

2. Schil de appels en verwijder het klokhuis met een appelboor. Zet elke appel in het midden van een vierkant stuk bladerdeeg.

3. Vul het hart van de appels met het mengsel en plooi de vier hoekjes van het bladerdeeg over de appel heen. Neem dan de plooitjes die je bekomt met twee vingers vast en plooi ze om beurten voorzichtig weer naar het midden van de appel.

4. Draai de appel om, zodat de plooitjes onderaan zitten en zet ze op een stuk aluminiumfolie of bakpapier in een bakplaat of bakblik. Prik met een vork bovenaan in het deeg en verdeel er nog wat zonnebloemolie over.

5. Bak nu zo’n 20 minuten in een oven op 200 graden.