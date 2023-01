Kanaries geven in blessuretijd winst nog uit handen tegen Standard

STVV was vrijdagavond op een zucht van alweer winst op Sclessin. Pas in blessuretijd kon Perica het openingsdoelpunt van Hayashi uitwissen. Geen vijfde uitoverwinning van het seizoen voor de Kanaries.

Door het vertrek van Christian Brüls gooide Bernd Hollerbach youngster Matte Smets voor de leeuwen op het middenveld bij STVV. Al-Dakhil verscheen terug in de elf nadat griep hem een week eerder tegen Zulte Waregem velde. Geen Cimirot bij de Rouches, Alzate kreeg de voorkeur van coach Deila. Het eerste luide applaus van de avond was voor Eric Gerets. Het clubicoon gaf de aftrap op Sclessin. Ook de betreurde Pelé kreeg de handen fors op mekaar.

Woeste Hollerbach

In de beginfase van de wedstrijd werd snel duidelijk dat STVV zonder echte nummer tien speelde. Okazaki speelde lager in het veld, waardoor de Kanaries in het midden met Smets, Boya en Okazaki met drie man naast mekaar acteerden. Smets bleek weinig last te hebben van stress. Het eerste schot tussen de palen kwam van zijn rechter, Bodart kende weliswaar weinig moeite. STVV had zin in een nieuwe stunt, Standard liet de bezoekers in de openingsfase ook toe om het spel te maken. Opgelegd door coach Deila, die best weet dat STVV de bal liever … niét steeds in de ploeg houdt. Aan de zijlijn al snel een woeste Bernd Hollerbach. Bokadi trakteerde Hayashi immers op een forse duw. In de beweging leek er zelfs een elleboog mee gemoeid, maar ref Van Damme reageerde niet. De STVV-coach werd snel tot kalmte aangemaand, zeker toen hij opnieuw boos reageerde omdat Dussenne – Hollerbachs sterkhouder bij Moeskroen destijds – Hayashi luttele seconden later neer buffelde.

Geen buitenspel

Balikwisha en Bokadi prikten een eerste keer tegen na een corner. Vanaf het tweede kwart zette Standard STVV zelfs forser vast op de eigen helft. Sint-Truiden miste een aanspeelpunt en hanteerde de lange bal, Hayashi bereiken was aartsmoeilijk. Laifis kopte maar net over het doel van Schmidt toen Leistner een vrije trap weggaf. Verder alleen wat plukballen voor Schmidt. Dus slenterde de wedstrijd naar de rust. Alleen Okazaki had het moeilijk op links tegen Balikwisha, verder gaf STVV geen krimp.

Na de koffie hetzelfde spelbeeld, al probeerde Standard de druk wel gestaag op te voeren. Gesteund door de twaalfde man lukte dat ook, maar eens in de zestien van STVV ontbrak de laatste pass. Schmidt bleef buiten schot. Aan de kant van Bodart was het zowaar Hayashi die kon scoren na een tegenprik. Bruno kraakte zijn schot, de Japanner trapte binnen. Offside, zo verwachtte heel Sclessin. Niet zo, oordeelde de VAR correct, want Bokadi was duidelijk blijven hangen bij Standard. 0-1 voor STVV.

Standard pushte, de creativiteit ontbrak echter bij de Rouches om sterke beer Toni Leistner in de luren te leggen. Schmidt applaudisseerde voor zijn defensie om zich warm te houden, intussen was het uitkijken naar een tweede rake prik van STVV. Bruno lag op de loer, de spits vond helaas geen kompaan. Deila soupeerde al zijn wissels op om het tij nog te keren. Eén keer leek de gelijkmaker dan toch in de maak. De bal kwam voor de linker van Ohio en zoefde voorlangs. De Truiense stunt leek in de maak, tot Bauer zich dan toch liet kloppen door Canak. Perica was net snel genoeg om de voorzet diep in blessuretijd binnen te leggen: 1-1.