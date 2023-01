Voor het eerst stegen woningen en appartementen fors minder in prijs dan de inflatie. Dit jaar wordt de ­stijgende rente allesbepalend.

Wat allang werd aangekondigd, blijkt nu ook een feit. In de tweede helft van vorig jaar is de groei van de huizenprijzen zo goed als stilgevallen. Gingen de prijzen van woonhuizen in de eerste helft ...