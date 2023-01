Dat Swings zelfs Wout van Aert moet laten voorgaan, is onbegrijpelijk

Eventjes diep ademhalen: de Flandrien, de Kristallen Fiets, de Vélo d’Or, de Nationale Trofee voor Sportverdienste, het Vlaams Sportjuweel, de Vlaamse Reus en nu dus ook Sportman van het Jaar: er kon de voorbije weken geen sportprijs worden uitgereikt of Remco Evenepoel (22) stond op de rode loper te blinken. Zijn baas, Patrick Levefere, maakte het eerder mee met Tom Boonen, na diens wereldtitel in 2005. Een gekkenhuis was het toen, dat niet voor herhaling vatbaar was. En dus werd deze winter tegen zo goed als alle aanvragen voor Evenepoel nee gezegd. Het maakt er hem niet minder populair om. Wat zou het ook, na dat onwaarschijnlijke drieluik – Luik-Bastenaken-Luik, Vuelta en wereldtitel? Een mens zou voor minder naar het Spaanse Calpe trekken om er, ver van alle aandacht, te trainen.