Evenepoel en Thiam Sportman en Sportvrouw van het Jaar

Wielrenner Remco Evenepoel en atlete Nafi Thiam zijn verkozen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Voor Evenepoel was het zijn tweede trofee, voor Thiam al de vierde.

Remco Evenepoel beleefde een monumentaal 2022. Hij won Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica Sebastian, won met de Vuelta zijn eerste grote rittenkoers en werd na een fenomenale solo ook wereldkampioen wielrennen. Met 1.065 punten haalde Evenepoel het in de verkiezing met een duidelijke voorsprong van Van Aert (617) en Bart Swings (464).

‘Misschien is de Ronde van Spanje wel de mooiste’, zei Evenepoel. ‘Ik ben trots dat ik die trui naar België bracht, ook al omdat ik dat presteerde met mijn team.’

Terugblikkend kon Remco Evenepoel niet anders dan terugkomen op zijn smak in de Ronde van Lombardije twee jaar geleden. Op zijn 22ste staan Evenepoel nog veel mooie jaren te wachten. ‘Hebben jullie wat tijd?’, vroeg Evenepoel toen hem werd gevraagd of hij nog mensen wou bedanken.

Evenepoel kreeg de voorbije maand dan ook de ene trofee na de andere. Hij won de Vlaamse Reus, kreeg de Trofee voor Sportverdienste en het Vlaams Sportjuweel, won voor de tweede keer de Kristallen Fiets, was Flandrien en laureaat van de Vélo d’Or. Vrijdagavond kwam daar zijn na 2019 zijn tweede bekroning als Sportman van het Jaar bij.

‘Er blijven nog doelen’, zei Evenepoel. ‘Zoals olympisch goud, dat heb ik nog niet gehad. Parijs 2024 blijft daarom een doel.’

Nafi Thiam

Meerkampster Nafi Thiam kreeg de trofee al in 2014, 2016 en 2017. Nadien brak het tijdperk Nina Derwael aan.

Foto: belga

De 28-jarige Thiam haalde het in de verkiezing met 947 punten van wielrenster Lotte Kopecky (720) en kunstschaatsster Loena Hendrickx (359).

Thiam beleefde in 2022 een superjaar. De tweevoudige olympisch kampioene werd Europees en wereldkampioene en deed daarmee beter dan het zilver dat ze in 2019 op het WK behaalde. In 2017 won ze haar eerste wereldtitel.

Zelf was Thiam niet aanwezig, door een stage in Zuid-Afrika om het seizoen 2023 voor te bereiden. ‘Het is een grote eer’, zei Thiam via een videoverbinding. ‘2022 was een groot jaar maar ik wil meer. Het wordt hard werken om dat te bereiken.’

Andere trofeeën

Andere trofeeën gingen naar wielrenner Cian Uijtdebroeks (Belofte van het Jaar), Roger Lespagnard (zijn derde triomf als Coach van het Jaar), de 4x400m-ploeg in de atletiek, de Belgian Tornados als Team van het jaar en ruiter Michèle George (Paralympiër van het Jaar). Roger Lespagnard, de gewezen trainer van Nafi Thiam, kreeg eerder op de avond van BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive de Trofee van Olympische Verdienste.