Washington noemt Turkije voortaan ‘Türkiye’

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is donderdag ingegaan op de Turkse vraag om het land voortaan ‘Türkiye’ te noemen. In officiële documenten over Turkije zal Washington het vanaf nu over ‘Türkiye’ hebben, en niet langer ‘Turkey’ gebruiken.

Ankara is al langer boos over cartoons en andere verwijzingen die het land in verband brengen met kalkoenen - ‘turkey’ is het Engelse woord voor kalkoen.

Het Amerikaanse ministerie gebruikt over het algemeen de Engelse spelling voor landennamen: ‘Spain’ en niet ‘España’, ‘Germany’, en niet ‘Deutschland’, bijvoorbeeld.

Vorig jaar maakte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de vraag tot spellingverandering officieel in een verzoek aan de internationale gemeenschap. ‘Türkiye’ is een correctere weergave van hoe de naam van het land in Turkije zelf wordt uitgesproken, argumenteerde Erdogan. De voorbije tijd grossiert Erdogan in toenemende mate in nationalistisch en populistisch beleid dat volgens critici afbreuk doet aan de democratische waarden.

De aangepaste spelling werd vorig jaar al aangenomen door de Verenigde Naties en de Navo, waarvan Turkije lid is. De Verenigde Staten deden er langer over om de spelling te wijzigen. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wees erop dat de bevoegde commissie oordeelde dat ambtenaren en administraties de ‘conventionele spelling’ van de naam van het land nog altijd mogen gebruiken ‘als dit bijdraagt aan een breder publiek begrip’.

Turkije is een belangrijke, maar lastige, bondgenoot voor de Amerikanen. De wapendeals met Rusland en de gewelddadige repressie van minderheden en dissidenten kunnen op weinig goedkeuring rekenen in Washington, maar tegelijk hebben de VS hulp uit Turkije nodig in Oekraïne. Daarnaast is het nog altijd wachten op de Turkse goedkeuring om Zweden en Finland toe laten binnen de Navo.