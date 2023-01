Netflix kondigt tweede seizoen ‘Wednesday’ aan

Netflix heeft officieel een tweede seizoen van reeks Wednesday aangekondigd.

De reeks, die de personages uit de klassieke Amerikaanse sitcom The Addams family nieuw leven inblaast, was een succes. Na een week stak de serie Stranger things 4 al voorbij, en wereldwijd werden de afleveringen meer dan 700 miljoen keer bekeken.

Hoofdrolspeelster Jenna Ortega werd plots wereldberoemd. De dans die ze in één van de afleveringen uitvoerde, ging viraal op TikTok. Ortega acteert sinds haar negende en was onder meer te zien in de Disney-serie Stuck in the middle en de Netflix-thriller You. Met Wednesday kreeg ze haar eerste dragende rol.

Details over dat tweede seizoen zijn er nog niet. Ook niet of regisseur Tim Burton opnieuw betrokken zal zijn.