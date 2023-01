Nog steeds geen groen licht voor Kevin McCarthy, maar winst komt dichterbij

Een politieke grap, zo noemen de Amerikaanse media de opeenvolging aan stemrondes om een voorzitter voor het Huis van Afgevaardigden aan te duiden. Kevin McCarthy wil nog steeds niet van wijken weten, ook al begon vrijdag alweer met een tekort aan stemmen. Wel hebben enkele ‘rebelse’ Republikeinen hun kar gekeerd.

Kevin McCarthy, de voornaamste Republikeinse kandidaat om voorzitter voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te worden, waar zijn partij een krappe meerderheid heeft, was er donderdagnacht - na elf stemronden - nog steeds niet in geslaagd het benodigde aantal stemmen (218) te behalen.

Exact twee jaar is het nu geleden dat het Amerikaanse Capitool werd bestormd door aanhangers van president Donald Trump. Een regelrechte aanval op de democratie was het.

Sinds drie dagen probeert het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de democratie nieuw leven in te blazen door een nieuwe voorzitter te verkiezen. Helaas wil dat nog niet lukken. Kevin McCarthy, de belangrijkste kandidaat om de functie binnen te halen, slaagt er niet in voldoende steun achter zich te vergaren. Integendeel, in de loop van de stemrondes die er al geweest zijn, verloor hij eerder stemmen dan er bij te winnen. Sinds 1860 waren nooit meer dan 9 stemrondes nodig. Toen werden het er uiteindelijk 44.

McCarthy wordt genoemd als een van de politici die zich scharen achter de ‘Make America Great Again’-strategie van Donald Trump. Alleen was de meerderheid van de Republikeinen na de midterm-verkiezingen veel kleiner dan initieel werd gedacht.

Steun van tegenstanders

De hoop van McCarthy rust op het feit dat hij een aantal toegevingen heeft gedaan aan tegenstemmers, onder meer over een meer beperkte rol van de voorzitter van het Huis. Dat zou de anderen over de streep moeten trekken om hun verzet tegen de kandidatuur op te geven. In de eerste stemronde van vrijdag, de twaalfde in totaal, kreeg McCarthy de steun van een tiental tegenstanders, maar dat volstond nog niet. ‘We hebben mensen die lobbyen’, zei hij.

De hardliners, de tegenstanders van McCarthy, vragen onder meer dat minder steun wordt gegeven aan Oekraïne. ‘We hadden dat gesprek met veel meer mensen moeten voeren’, zei Chip Roy, die Byron Donalds aanvankelijk had genomineerd als tegenkandidaat. Donalds zelf betoonde intussen zijn steun aan McCarthy. In het kantoor van McCarthy werd op dat moment applaus gehoord.

Tegenstemmers mogen in het systeem, zolang de stemming duurt, hun stem nog aanpassen.