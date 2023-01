Keniaanse lgbti-activist dood teruggevonden in metalen kist

Foto: via REUTERS

Het lichaam van modeontwerper en model Edwin Chiloba werd woensdag teruggevonden in een metalen kist aan de kant van de straat in Kenia. Homoseksuelen worden in het land vaak gediscrimineerd en vervolgd.

De Keniaanse politie onderzoekt de dood van een lgbti-activist wiens lichaam langs de kant van de weg ontdekt werd in een metalen kist, zo’n veertigtal km van de stad Eldoret in het westen van Kenia.

De moord veroorzaakte nationale verontwaardiging in het overwegend conservatief-christelijke land. Volgens de politie is het motief van de moord nog steeds onduidelijk. ‘Experts zijn druk in de weer met de zaak’, zei politiewoordvoerder Resila Onyango aan lokale pers.

Homoseksualiteit wordt in Kenia mondjesmaat aanvaard, maar blijft nog grotendeels taboe. Pogingen om een Brits-koloniale wet die homoseksualiteit in Kenia verbiedt, ongedaan te maken, is voorlopig niet succesvol gebleken.

‘Geweld tegen lgbti’ers escaleert’

Homoseksuele seks blijft volgens de koloniale wet een strafbaar feit in het land, en kan worden bestraft met een celstraf tot 14 jaar. ‘Het is echt zorgwekkend dat het geweld tegen lgbti-Kenianen blijft toenemen’, zei de Keniaanse mensenrechtencommissie KHRC vrijdag in een verklaring. In april vorig jaar werd ook een Keniaanse lgbti-activist vermoord teruggevonden.

‘Elke dag worden de mensenrechten van lgbti-personen geschonden zonder dat de daders daar enige consequenties aan ondervinden’, zei de mensenrechtencommissie nog. Ze drong er bij de politie op aan om de zaak ‘snel te onderzoeken en ervoor te zorgen dat de moordenaars worden aangehouden en vervolgd’. ‘Edwin Chiloba was een vechter. Hij streed onophoudelijk voor de harten en zielen van de maatschappij op het vlak van lgbti-rechten. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe we ons nu als gemeenschap voelen.’