Verhoogd toezicht voor assistentiewoningen in Herzele

Het agentschap Zorg en Gezondheid houdt de assistentiewoningen Residentie JFK en Mona Lisa in het Oost-Vlaamse Herzele in de gaten. ‘Een aantal problemen blijven aanslepen, ondanks dat ze makkelijk te verhelpen zouden zijn.’

Het gaat om twee residenties die samen 47 assistentiewoningen vertegenwoordigen. ‘Er waren tekorten aan in de infrastructuur of oproepsystemen voor de bewoners, of ook administratieve tekorten zoals een aantal brandveiligheidsdocumenten. Op zich zijn het tekorten die makkelijk te verhelpen zijn, maar we zien te weinig wil om ze aan te pakken’, aldus Joris Moonens.

Om die reden plaatste het agentschap de twee afdelingen van vzw De Ster nu onder verhoogd toezicht. Ze kunnen zich in de komende tijd aan extra controles verwachten, terwijl ze de problemen verder aanpakken.

‘We hebben nu 30 dagen om te remediëren’, zegt Johan Van Vaerenbergh, voorzitter van de vzw. ‘Wij hebben deze assistentiewoningen overgenomen van een andere instantie, toen die echt nog op de zwarte lijst stonden. We zijn er mee aan de slag gegaan. Het infrastructurele, dat gaat over veeleer kleine zaken zoals een ontbrekende armleuning. Alleszins is er met de zorg geen enkel probleem.’

Er staan momenteel 27 voorzieningen onder verhoogd toezicht. Twee voorzieningen hangt een tijdelijke patiëntenstop boven het hoofd. In drie woonzorgcentra is dat nu het geval. Twee woonzorgcentra dreigen momenteel hun vergunning volledig te verliezen.