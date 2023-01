Banken werpen drempels op voor hogere spaarrente

BNP Paribas Fortis, inclusief Fintro en Hello Bank, is de laatste grootbank om een verhoging van de spaarrente aan te kondigen. Opvallend is dat de bank, die de marktleider is in de spaarmarkt van 300 miljard euro, met zeer tegenstrijdige spaarformules uitpakt.

BNP Paribas Fortis geeft zijn gewone spaarboekje de laagste spaarrente mee van alle banken. Het gaat om 0,25 procent rente (0,15 procent basisrente, 0,10 getrouwheidspremie). Dat is de helft of zelfs nog minder dan wat andere belangrijke spelers in de spaarmarkt geven.

Alleen wie een nieuw spaarboekje opent onder een aparte formule waar maximaal 100.000 euro mag worden opgepot, kan 1,25 procent verdienen (0,50 basis, 0,75 getrouwheid). Dat is 1 procentpunt meer dan op het klassieke boekje. Op dat klassieke boekje van BNP Paribas Fortis staat nu 66,67 miljard euro.

Naar het bankkantoor

Meteen is duidelijk waarom de bank die rente zo laag mogelijk houdt. Alleen wie meer wil en daardoor mogelijk zou overstappen naar een andere bank, krijgt de hogere rente. Maar dat gebeurt niet zomaar: je moet zelf naar het kantoor stappen of naar het callcenter bellen, de nieuwe rekening openen én er geld opzetten. Het zal nog tot maart duren vooraleer dat ook via de app of via onlinebankieren kan.

Ook Belfius en ING hanteren twee formules. Op hun gewone boekje kan 0,50 procent worden verdiend (basisrente plus getrouwheid), maar bij ING wordt dat op een nieuwe spaarformule 1 procent en bij Belfius op een selectieve formule 0,80 procent (zie tabel).

De nieuwe spaarformule van Belfius heeft de laagste basisrentevoet van de markt, met een basisrente van 0,15 procent. De getrouwheidspremie bedraagt 0,65 procent.

Spaarders die passief zijn of niet weten dat ze een nieuw boekje moeten openen, zijn bij KBC Bank en Argenta het best af. Geld dat daar een jaar staat, krijgt een vergoeding van 0,60 procent. BNP Paribas Fortis scoort hier het zwakst. Opvallend is ook dat bij geen enkele andere bank het verschil tussen de vergoeding op het klassieke boekje en de nieuwe formule zo groot is.

Prijsdiscriminatie

Hans Degryse, professor financiën en bankieren aan de KU Leuven, spreekt over prijsdiscriminatie waarbij verschillende types spaarders verschillende vergoedingen krijgen. ‘Dit is niet eigen aan de banksector, maar de verschillen in prijs die BNP Paribas Fortis toepast, 1 procentpunt, zijn wel heel groot.’ Volgens Degryse spelen de banken met hun nieuwe formules in op de inertie die bestaat bij delen van het klantenbestand. ‘Zeker mensen die niet te veel geld op hun boekje hebben staan of die niet weten dat ze actie moeten ondernemen om de betere vergoeding te kunnen krijgen, zullen blijven zitten. De bedoeling van de banken is duidelijk de winst maximaliseren.’

In het verleden hebben kleinere nichebanken zoals MeDirect al naar de techniek van aparte formules gegrepen, maar het is voor het eerst dat nu ook zoveel grootbanken dat doen. Alleen KBC is – op een spaarrekening voor starters na – niet mee op die trein gesprongen.

Dubbel doel

Bij de drie grootbanken lijkt de formule een dubbel doel te dienen: de winst op het spaargeld maximaliseren en tegelijk beletten dat klanten met hun geld vertrekken.

De renteverhoging is op gang gebracht als gevolg van de verhoging van de depositorente door de Europese Centrale Bank, die zo de inflatie wil beteugelen. Die depositorente is van 0,50 procent in juni vorig jaar gestegen tot 2 procent eind vorig jaar. Verwacht wordt dat er voor de zomer nog twee renteverhogingen van 0,50 procent bijkomen, tot 3 procent. En wellicht stopt het daar niet.

Het wordt dus uitkijken naar wat de grootbanken zullen doen bij verdere renteverhogingen. Lanceren ze bijkomend nieuwe selectieve rekeningen? In welke mate passen ze getrouwheidspremies aan?

Pas in april 2024

Het is trouwens ook uitkijken met de getrouwheidspremie. Zo’n premie krijgt u als uw spaargeld 12 maanden onafgebroken op uw rekening blijft staan, maar ze wordt pas uitbetaald bij het begin van het kwartaal volgend op uw storting. Als u bijvoorbeeld op 15 januari 10.000 euro overschrijft naar zo’n nieuwe spaarformule, dan is de premie wel al verworven op 15 januari 2024, maar verschijnt ze pas op uw rekening op 1 april van dat jaar. Spaarders moeten dus goed in de gaten houden wanneer hun premie is verworven. Als ze hun geld te vroeg weer afhalen, krijgen ze geen getrouwheidspremie, maar alleen de basisrente.

Het wordt voor de Belg met zijn 300 miljard euro aan spaargeld op de diverse spaarboekjes hoe dan ook uitkijken. Zeker in een klimaat van snel stijgende rentes, is de inzet voor de banken groot. Eén procent méér rente betalen op 300 miljard kost 3 miljard euro. Dat maakt dat ze er belang bij hebben drempels op te werpen. De zwakkere spaarder dreigt daar wel de dupe van te worden. ‘Als je praat over ondernemen volgens de ESG-principes (duurzaam en sociaal, red.) dan wordt hier niet direct op de S van sociaal ingezet’, concludeert Degryse.