‘Joe Biden bestuurt Amerika en is 80. En ik heb de steun van mijn jonge vrouw van 50’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Nieuw lief

In kuststad Koksijde is de lokale verkiezingskoorts al stevig toegeslagen. Open VLD-burgemeester Marc Vanden Bussche (72) kondigde nu al aan dat hij in zee gaat met de onafhankelijke oppositiepartij Koksijde Vooruit om aan de macht te blijven.

Koksijde Vooruit voegde de daad bij het woord en steunde Vanden Bussche meteen bij een opvallende schepenwissel, schrijft Het Nieuwsblad. Met de steun van de oppositiepartij slaagde de burgemeester erin om een gepensioneerde CD&V-schepen te vervangen door een liberale schepen.

Bij CD&V kunnen ze niet lachen met die tactische zet. ‘We voelen ons in de rug geschoten, al wisten we al even dat Vanden Bussche met Koksijde Vooruit een nieuw lief had.’ CD&V blijft wel in het gemeentebestuur zetelen.

Nieuw lief (2)

N-VA-Kamerlid Sander Loones, die zich onlangs nog in de aandacht werkte met zijn federaal oppositiewerk tegen premier Alexander De Croo (Open VLD), werpt zich in Koksijde op als grote uitdager van Vanden Bussche. ‘Hij brak beloftes, werd nerveus door zijn krappe meerderheid en ging achter de rug van CD&V naar de oppositie’, zegt Loones in Het Nieuwsblad. ‘Het is ook opmerkelijk dat een burgerpartij als Koksijde Vooruit, die Vanden Bussche weg wou, straks op zijn lijst staat, omdat ze dan drie schepenposten krijgen. Door te kiezen voor postjes boven principes, verliezen ze geloofwaardigheid.’

Loones zweert meteen ook een dure eed. ‘Als ik straks burgemeester word, laat ik een nieuwe post in Brussel passeren. En ik hou mijn beloftes wél.’

Nieuw lief (3)

‘Dat Sander maar voor eigen deur veegt’, bijt Vanden Bussche van zich af. ‘In plaats van daar commentaar op te geven, richt ik me op mijn eigen project. Ik ben nu 29 jaar burgemeester en wil volgend jaar mijn drie decennia ervaring in de schaal leggen.’

Vanden Bussche is wel al 72 jaar, maar vindt dat geen beletsel. ‘Joe Biden bestuurt Amerika en is 80. En ik heb de steun van mijn jonge vrouw van 50’, klinkt het zelfzeker. ‘Door ervaring en verjonging aan elkaar te koppelen, willen we behouden wat goed is en open staan voor nieuwe ideeën.’

Opvallend: de fractieleider van Koksijde Vooruit geeft aan dat niet alleen Open VLD hen benaderde, maar ook de N-VA van Loones. ‘Bij onze keuze lieten we ons leiden door eigen thema’s: verjonging, vernieuwing, lokale economie en luisteren naar de inwoner. Bij de N-VA vinden we de gemiddelde leeftijd te oud.’