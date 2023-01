Acteur Edward Norton ontdekt dat hij afstamt van Pocahontas

Edward Norton (53), bekend van films als Fight club en The incredible Hulk, heeft dankzij onderzoek van het tv-programma Finding Your Roots een opvallende ontdekking gedaan over zijn verleden.

Finding Your Roots is een programma op de Amerikaanse tv waarin de voorouders van beroemde personen worden onderzocht. Het onderzoek naar het verleden van Edward Norton leverde een verrassend resultaat op. Zo kwam hij te weten dat hij een directe afstammeling is van Pocahontas. Dat blijkt zijn twaalfde overgrootmoeder te zijn.

Pocahontas was de dochter van het stamhoofd van de Powhatan-indianen in het gebied rond Tidewater (Virginia). Volgens een Amerikaanse legende redde ze het leven van de Engelse kolonist John Smith, die geëxecuteerd zou worden. In 1614 trouwde ze met de Engelsman John Rolfe. Drie jaar later zou ze in Engeland zijn overleden. Ze hadden samen een zoon, Thomas.

Pocahontas is bij ons vooral bekend van de gelijknamige Disneyfilm.

Edward Norton vernam ook dat zijn voorouders slavenhouders waren. Daar zei hij over: “Dit soort zaken zijn ongemakkelijk. En je moét er ook ongemakkelijk over zijn.”