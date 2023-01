En toen las de treinconducteur plots poëzie voor

De trein is altijd een beetje reizen. Maar met een goeie treinconducteur is het veel meer dan dat. De man die de trein begeleidt waar Wouter Deprez vaak mee reist, geeft bijvoorbeeld toeristische informatie, hij feliciteert jarigen en leest zelfs poëzie voor door de intercom. Klinkt leuk? Misschien.

OVER DEZE PODCAST

Wouter Deprez schrijft niet alleen columns voor De Standaard en hij leest ze ook voor. En daar maken wij deze podcast van. Ook de columns van Nele Van den Broeck kunt u trouwens beluisteren als podcast. U vindt beide in de podcast app van De Standaard of op uw favoriete podcastplatform.