Na elke nieuwe verkiezing wordt Israël weer wat radicaler

Israël heeft een nieuwe regering met radicale figuren en een radicaal programma. Ze gooit het internationaal recht compleet overboord en is daar duidelijk fier op. Maar de regering is er wel gekomen dankzij de kiezers. Waarom kiest Israël een steeds radicalere koers?





Als de minister van Nationale Veiligheid vooral bekend staat als een relschopper en een oproerkraaier, dan weet je het wel. Het is niet ondenkbaar dat Israël en de Palestijnen afstevenen op een nieuw, groot conflict. We praten erover met Jorn De Cock, die het Midden-Oosten al jaren volgt voor De Standaard.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Jorn De Cock| Presentatie Niels De Keukelaere| Redactie Bart Dobbelaere| Eindredactie Niels De Keukelaere| Audioproductie Pieter Santens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.