De strijd om Bachmoet gaat verder. In de stad in het oosten van Oekraïne wordt al weken hevig gevochten. De schade aan Bachmoet, waar voor de oorlog tienduizenden mensen wonen, is enorm. Het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies maakte woensdag deze satellietbeelden van de stad die ze vergeleek met dezelfde beelden van begin augustus 2022.