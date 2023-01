VBO waarschuwt: ‘Als de regering niet ingrijpt, zal veel welvaart verloren gaan’

Het VBO, zeg maar de Belgische werkgevers, waarschuwt dat België afstevent op een periode van verarming. Dat doordat de regering de uitdagingen van de bedrijven miskent. ‘Het zal uitmonden in asociale maatregelen.’

Het VBO kijkt met grote ogen naar de Belgische regering, waar volgens de werkgevers een sfeer hangt van business as usual terwijl de concurrentiepositie van België snel aan het verslechteren is door de hoge inflatie. ‘De regering lijkt te denken dat als de inflatie gaat dalen, het probleem is opgelost. Maar de problemen beginnen nog maar goed. De kostentsunami slaat nu toe’, zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Dit jaar zouden de kosten van de bedrijven volgens de werkgevers met 35 miljard tot 55 miljard stijgen. Vooral door de automatische loonindexering (plus 25 à 30 miljard) en hogere energiekosten (plus 10 à 25 miljard).

Het VBO verwacht dat de inflatie bovendien veel hardnekkiger zal zijn dan bijvoorbeeld het Planbureau denkt. Daardoor verslechtert de concurrentiepositie van België en worden Belgische producten in toenemende mate uit de markt geprijsd. Het VBO verwacht een bijzonder forse daling van de bedrijfswinsten en met enige vertraging een daling van de tewerkstelling.

‘Grijp in nu het nog kan’

‘Men lijkt te denken dat de sint langskomt met een zak geld om de 11 procent loonsverhoging te betalen, maar dat is niet het geval. Bedrijven moeten zelf op zoek naar geld. De ruimte om te investeren neemt zo snel af. We zijn de welvaart van de komende jaren aan het opofferen in naam van behoud van de koopkracht op korte termijn.’

Het VBO zegt dat regeringen in de buurlanden een beleid voeren waarbij parallel ingegrepen wordt, zowel wat betreft gezinnen als bedrijven. ‘Hier handelt men sequentieel en moeten bedrijven wachten.’ Door de problemen bij bedrijven grotendeels te negeren en hen zelfs nog extra kosten op te leggen, zijn er op termijn pijnlijke maatregelen nodig, voorspelt Timmermans.

‘De absolute loonkostenhandicap tegenover onze drie buurlanden neemt weer toe tot 16 procent in 2023. Alle vooruitgang sinds 2013 gaat verloren’, zegt Edward Roossens, hoofdeconoom van het VBO. In twee jaar tijd is sprake van een verslechtering van 5,7 procentpunt.

De werkgevers vrezen dat die handicap nog toeneemt omdat de onderliggende inflatie zo hoog blijft. ‘Die bedraagt nu 7,16 procent, ongezien hoog.’ Timmermans lanceert dan ook een oproep tot actie: ‘Het is geen business as usual, laat het niet verder ontsporen en grijp nu in. Nu kan het nog.’

Rolls-Royce met 2 pk

Hij zegt dat in het verleden bij gelijkaardige ontsporingen regeringen altijd met één tot twee jaar vertraging ingegrepen hebben. ‘Deze regering laat echter betijen. Of men het nu wil of niet, vroeg of laat zal men toch moeten ingrijpen. Hoe langer men wacht, hoe pijnlijker het zal worden. Dit zal dan eindigen met asociale maatregelen zoals loonblokkeringen en indexsprongen.

Timmermans zegt dat de voorspellingen van het VBO, gebaseerd op enquêtes bij bedrijven, de jongste jaren telkens weer accurater blijken te zijn dan die van de officiële instanties. ‘Eind 2021 zegden bedrijven ons al dat de inflatie helemaal niet in enkele weken zou opgelost zijn. We werden toen weggelachen. In februari 2022 hebben we het kernkabinet gewaarschuwd voor aankomende problemen. Toen wees men op de hoge winsten uit het verleden. Welnu, die verdwijnen als sneeuw voor de zon.’ In juli riep het VBO nog op om net zoals Luxemburg een deel van de indexering uit te stellen.

De werkgevers hopen dat de regering werk gaat maken van een competitiviteitspact en dat de tijdelijke verlaging tot eind juni van de werkgeversbijdragen op lonen tot eind dit jaar doorgetrokken wordt. ‘We moeten onze economische motor versterken. We rijden met een Rolls-Royce met een economische motor van 2 pk. Dat gaat als het vlak is. In de Ardennen wordt dat al lastiger, maar in de bergen kom je in de problemen.’