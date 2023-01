Net geen honderd coronapatiënten per dag opgenomen in ziekenhuizen

Er werden tussen 29 december en 5 januari in ons land dagelijks gemiddeld 96 mensen met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er een kwart minder dan in de week ervoor, zo blijkt vrijdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In het totaal liggen er nu 1.506 patiënten met of wegens covid-19 in de Belgische ziekenhuizen, een daling met 23 procent. Op de afdeling intensieve zorg liggen nu honderd coronapatiënten, 2 procent minder dan zeven dagen eerder.

Tussen 27 december en 2 januari testten dagelijks gemiddeld 865 personen positief op het coronavirus, een daling met 37 procent in vergelijking met de week voordien. Het aantal uitgevoerde testen is met ruim een kwart gedaald, met een gemiddelde van 7.920 testen per dag. De positiviteitsratio zakt naar 12,8 procent.

In diezelfde periode overleden dagelijks gemiddeld 11 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat is een daling met 6 procent ten opzichte van de vergelijkingsperiode. Het reproductiegetal zit nu op 0,8. Een getal onder de 1 wijst erop dat de epidemie aan kracht verliest.

Terwijl de incidenties in de meeste sectoren licht stijgen of blijven steken op een plateau, blijven die van de zorgsector stijgen tot een stuk boven die van de algemene bevolking. Het hoogste aantal besmettingen is er bij werknemers in serviceflats, algemene ziekenhuizen en woonzorgcentra. De gemiddelde incidentie in de werkende bevolking ligt 27 procent lager dan die in de algemene bevolking, maar is toch op 14 dagen met 32 procent gestegen.

In totaal hebben op 3 januari meer dan 3.860.000 personen een tweede booster gekregen, of 42 procent van de volwassen Belgische bevolking.