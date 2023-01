Van ‘Arcadia’ tot ‘The idol’: de beste series van het voorjaar

Van Vlaamse sciencefiction tot Amerikaanse fictie geïnspireerd door Fleetwood Mac: naar deze televisieseries kijken we nu al uit.

1. The makanai: cooking for the Maiko House

Wat? Japanse dramareeks over een jong meisje dat aan de slag gaat als makanai, een kok voor geisha’s in opleiding. Denk The bear, maar dan in Kyoto.

Zeker kijken, want dit is de eerste samenwerking tussen Netflix en de Japanse filmregisseur Hirokazu Kore-eda, die een Gouden Palm won met Shoplifters. Dat zijn meest recente film prut was, vergeten we even.

Waar en wanneer? Op Netflix vanaf 12 januari.

2. The last of us

Wat? Ambitieuze sciencefictionreeks waarin Joel (The Mandalorian-ster Pedro Pascal) en de 14-jarige Ellie (Bella Ramsey) proberen te overleven in een brute, apocalyptische wereld die geteisterd wordt door een dodelijke infectie.

Zeker kijken, want deze reeks is gebaseerd op het gelijknamige videospel, dat wordt gezien als een van de beste videogames aller tijden. Ook veelbelovend: Craig Mazin, de bedenker van de uitstekende dramareeks Chernobyl, nam het scenario onder handen. Als de tv-serie even goed wordt als de game, wordt dit een hoogvlieger.

Waar en wanneer? Op Streamz vanaf 16 januari.

3. That '90s show

Wat?That ’70s show, de populaire ninetiessitcom die zich afspeelde in de jaren 70, maar dan twintig jaar later. In deze spin-off brengt Leia (Callie Haverda), de tienerdochter van Eric en Donna (het koppel waarvoor iedereen supporterde uit de originele serie), de zomer van 1995 door bij haar grootouders.

Zeker kijken, want nostalgie naar de jaren 90 is terug van weggeweest. Bovendien maakt zowat iedereen van de originele cast zijn opwachting in deze reeks. Ook Mila Kunis en Ashton Kutcher, die ten tijde van That ’70s show nog geen filmcarrière hadden.

Waar en wanneer? Op Netflix vanaf 19 januari.

4. Shrinking

Wat? Een komische reeks van de makers van Ted Lasso over een therapeut (een rol voor Jason Segel) die besluit om zijn patiënten alleen nog onverbloemd de waarheid te vertellen.

Zeker kijken, want deze fictiereeks heeft Harrison Ford kunnen strikken tussen al zijn filmrollen door. Hij speelt naast Segel een psychiater met parkinson.

Waar en wanneer? Op Apple Tv+ vanaf 27 januari

5. Fleishman is in trouble

Wat? Fictiereeks waarin Jesse Eisenberg een pas gescheiden dokter speelt die klaar is om te daten. Wanneer zijn ex-vrouw (Claire Danes) op een dag hun twee kinderen bij hem dropt en daarna spoorloos verdwijnt, wordt hij verplicht om aan introspectie te doen.

Zeker kijken, want deze reeks heeft volgens buitenlandse recensenten die haar al gezien hebben, slimme dingen te zeggen over trouwen, scheiden en ouder worden. En Claire Danes en Jesse Eisenberg zien ruziemaken, wordt hoe dan ook spannend.

Waar en wanneer? Op Disney+ vanaf 22 februari

6. Daisy Jones & The Six

Wat? Zesdelige fictiereeks over een Amerikaanse rockband die in de jaren 70 wereldfaam krijgt. Gebaseerd op de roman van Taylor Jenkins Reid, die zich voor haar boek liet inspireren door wat er zich voor en achter de schermen afspeelde bij Fleetwood Mac.

Zeker kijken, want het wordt hoe dan ook interessant om te zien hoe Riley Keough, de kleindochter van Elvis Presley, een variatie op Stevie Nicks speelt. De reeks wordt bovendien gemaakt door het productiehuis van Reese Witherspoon, dat eerder Big little lies afleverde.

Waar en wanneer? Op Amazon Prime Video vanaf 3 maart.

7. Arcadia

Wat? Vlaamse sciencefictionreeks, met onder meer Lynn Van Royen, Wim Opbrouck en Gene Bervoets, die zich afspeelt in een nabije toekomst. Na een catastrofe komt een regime aan de macht dat burgers indeelt volgens een puntensysteem, en daar komen uiteraard vodden van.

Zeker kijken, want met een budget van zo’n 1 miljoen euro per aflevering zijn dit dure vodden. Meer nog, Arcadia is een van de duurste Vlaamse fictiereeksen ooit. De VRT betaalt dat niet alleen, maar maakte deze reeks samen met de Nederlandse en Duitse openbare omroep.

Waar en wanneer? Op Eén later dit voorjaar.

Foto: © VRT

8. 1985

Wat? Tweetalige fictie van De twaalf-regisseur Wouter Bouvijn over drie jongeren, Marc, Franky en Vicky, die een carrière bij de rijkswacht ambiëren. Hola, wacht even: de ‘rijkswacht’ en twintigers die Marc en Franky heten? Yep, deze reeks speelt zich af in de jaren 80.

Zeker kijken, want behalve volle rijkswachterssnorren belicht deze coproductie van de VRT met de Franstalige vrienden van de RTBF een gitzwarte periode uit de vaderlandse geschiedenis: de aanslagen van de Bende van Nijvel. Stijn Coninx, die met Niet schieten een film over de Bende van Nijvel maakte, was creatief adviseur voor de reeks.

Waar en wanneer? Op Eén vanaf 22 januari.

Foto: © VRT - Thomas Nolf

9. The idol

Wat? Een popidool die op de rand van een inzinking staat, begint een romance met een nachtclubeigenaar die ook een sekteleider blijkt te zijn.

Zeker kijken, want deze reeks belooft even rauw als muzikaal te zijn. The idol komt uit de koker van Euphoria-bedenker Sam Levinson en The Weeknd. De zanger speelt ook zelf de hoofdrol, naast Lily-Rose Depp die de getormenteerde popster mag uithangen. Anne Heche, die in augustus plots overleed, vertolkt in de reeks haar allerlaatste tv-rol.

Waar en wanneer? Op Streamz ergens in 2023.

10. Masters of the air

Wat? Een groots opgezette negendelige dramareeks over de Amerikaanse luchtgevechtseenheid Eighth Air Force die bommen dropte op de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zeker kijken, want dit belooft visueel indrukwekkende en meeslepende fictie te worden. Zo werd er speciaal voor de reeks een Amerikaanse legerbasis nagemaakt, goed voor een rekening van 7 miljoen dollar. De serie, met een totaalbudget van 250 miljoen dollar een van de duurste fictiereeksen ooit, wordt gemaakt door hetzelfde productiehuis dat de bejubelde oorlogsreeks Band of brothers maakte: dat betekent dus dat niemand minder dan Steven Spielberg en Tom Hanks aan de knoppen zitten.

Waar en wanneer? Op Apple Tv+ in de lente van 2023.