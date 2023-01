‘Adoptiestop om te vermijden dat konijnen in de pot belanden’

Dierenopvangcentrum Socio vzw in Deurne heeft een tijdelijke adoptiestop ingevoerd voor konijnen en gevogelte. Voorzitter Henri Vandenbossche wil zo vermijden dat de diertjes als feestmaaltijd worden opgediend. ‘Er is tijdens de feestdagen vooral vraag naar dikke konijnen’, zegt hij. ‘We vangen de dieren liever langer op dan ze in de kookpot te zien belanden.’

De truken van de foor kennen ze intussen wel, bij dierenopvangcentrum Socio vzw in Deurne. Tijdens de eindejaarsperiode is er opvallend veel interesse om een konijn te adopteren. Vooral de meer forse, dikkere diertjes zijn dan erg in trek. Jammer genoeg is dat zelfs letterlijk te nemen. ‘Mensen bieden zich aan om een groot en dik konijn te adopteren, dat dan uiteindelijk als feestmaal wordt geserveerd tijdens de feestdagen’, zegt Henri Vandenbossche, voorzitter van Socio vzw dat in Deurne zo’n 400 dieren opvangt. ‘Daarom voeren wij elk jaar een adoptieverbod in, van half december tot half januari, ook voor vogelsoorten. We vangen de dieren liever langer op dan ze in de kookpot te zien belanden.’

Kerstcadeau

Ook als kerstcadeau zijn de konijnen erg gewild, voor de kinderen bijvoorbeeld. Maar we weten dat die dieren dan ook niet altijd goed terechtkomen’, zegt Vandenbossche. ‘Daarom willen we ook daar niet aan meedoen. Na 10 januari is het wel terug mogelijk te adopteren, maar we blijven er wel op toezien dat ze goed terechtkomen. Zo vragen we altijd foto’s van de dieren in hun nieuw verblijf.’

Socio vzw probeert ook zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Daarom willen ze ook dertig kerstbomen een tweede leven schenken door ze bij hen te planten. ‘We zijn op zoek naar een dertigtal kerstbomen met wortel om in te graven bij ons’, zegt Vandenbossche. ‘Die mogen mensen altijd bij ons komen afgeven.’