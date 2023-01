Ook BNP Paribas Fortis verhoogt spaarrente

De grootbank trekt, samen met Fintro en Hello Bank!, de rente voor verschillende bestaande types spaarrekeningen op van 0,01 procent naar 0,15 procent. Er komt ook een nieuwe spaarrekening met een basisrente van 0,50 procent.

Als laatste van de grootbanken verhoogt nu ook BNP Paribas Fortis de basisrente van haar klassieke gereglementeerde spaarrekeningen. De verhoging geldt voor de ‘Spaarrekening’ van BNPP Fortis, Fintro en Hello Bank! en de ‘Blue Select Spaarrekening’ van Fintro. De getrouwheidspremie bij die producten blijft ongewijzigd op 0,10 procent. Het saldo op de rekeningen is beperkt tot 250.000 euro. De renteverhoging gaat in vanaf 1 februari.

Daarnaast komen de banken ook met een nieuwe ‘Spaarrekening Plus’, met een basisrente van 0,50 procent en getrouwheidspremie van 0,75 procent. Het saldo op die rekening, die vanaf 1 februari beschikbaar wordt, zal maximaal 100.000 euro mogen bedragen. Om gebruik te kunnen maken van die hogere rente en getrouwheidspremie, zullen klanten dus een nieuwe spaarrekening moeten openen. Per rekeninghouder (of medehouders) kan er maximaal één ‘Spaarrekening Plus’ zijn.