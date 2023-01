Teheran sluit Frans instituut na publicatie ‘beledigende’ karikaturen in Charlie Hebdo

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zet een punt achter de activiteiten van het Franse onderzoeksinstituut in Iran (Ifri). Aanleiding is de publicatie van ‘beledigende’ karikaturen van de Iraanse leider Ali Khamenei in het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo.

Volgens het Iraanse buitenlandministerie gaat het om een ‘eerste etappe’ van het Iraanse antwoord op de karikaturen. Iran had Frankrijk woensdag al gewaarschuwd voor een reactie.

Charlie Hebdo publiceerde woensdag tientallen karikaturen van de hoogste religieuze en politieke leider van Iran.

De spotprenten werden gekozen uit inzendingen voor een wedstrijd die in december 2022 gelanceerd werd, toen de betogingen in Iran toenamen naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De Iraans-Koerdische vrouw stierf nadat ze gearresteerd was omdat ze de strikte kledingvoorschriften in Iran overtreden zou hebben.

Volgens zijn website is Ifri verbonden met het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het instituut, gevestigd in het centrum van de Iraanse hoofdstad Teheran, was jarenlang gesloten, maar werd heropend onder het presidentschap van de gematigde Hassan Rohani (2013-2021) als teken van dooi in de relaties tussen Frankrijk en Iran. Ifri bezit onder meer een rijke bibliotheek, die gebruikt wordt door studenten Franse taal en Iraanse universitairen.

Onderzoek naar hacking

De Franse gerechtelijke diensten hebben donderdag ook een onderzoek opgestart naar een poging om de website van Charlie Hebdo te hacken. Het onderzoek komt er na een klacht die door het satirische weekblad was ingediend, zo heeft het parket van Parijs meegedeeld aan Franse media.

Het Franse nieuwsagentschap AFP meldt op basis van een bron bij het dossier dat er onder meer een aanval op de commerciële website plaatsvond. Donderdagavond was de website van Charlie Hebdo wel bereikbaar, maar de gebruikers kregen geen toegang tot de webshop van het blad.