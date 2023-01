McCarthy nog steeds niet verkozen

Kevin McCarthy, de Republikeinse kandidaat-voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is na een zevende stemronde nog steeds niet verkozen.

Kevin McCarthy moet 218 stemmen halen om de functie te bemachtigen, maar krijgt ronde na ronde niet genoeg stemmen achter zijn naam. Ook de zevende rond leverde hem geen titel op. In totaal telt het Huis een nipte Republikeinse meerderheid van 222 leden, dus McCarthy mocht vier tegenstemmen krijgen.

Gewezen president Donald Trump riep de Republikeinen – en dan vooral de 20 die hun steun niet verlenen aan McCarthy – op om voor McCarthy te stemmen. ‘Hij zal het geweldig doen’, zei Trump.

McCarthy zelf zei tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN dat hij niet overweegt om zijn kandidatuur terug te trekken. ‘Ik maak vooruitgang in mijn gesprekken’, zei de Republikein, al valt dat het uit stemmenaantal nog niet af te leiden. Vier Republikeinen lieten al weten ‘nooit’ voor McCarthy te zullen stemmen.

Intussen kreeg Kevin McCarthy met Byron Donalds al een Republikeinse tegenkandidaat. Die kreeg snel voldoende stemmen om de kandidatuur van McCarthy alweer te blokkeren.

Matt Gaetz, een andere Republikein, gaf zijn stem aan Donald Trump. Het is immers niet nodig om officieel kandidaat te zijn, om stemmen te krijgen. Gaetz was een van degenen die zich in de eerste stemrondes ook al niet achter McCarthy schaarde.

Technisch gezien kan iedereen zijn stem nog wijzigen, zolang niet iedereen gestemd heeft.