Stop met claxonneren! En geef die vulpen terug!

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Getoeter

Toeterende vrachtwagens op de E17 teisteren al twee weken de buurt van het Gentbrugse viaduct. De truckers zijn kwaad over een snelheids­verlaging, de bewoners omdat ze ’s nachts wakker liggen. De politie patrouilleert, maar de situatie blijft aanslepen. De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) riep ­samen met schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) en de bewonersgroep Viadukaduk via een open brief op tot dialoog. ‘Iedereen verdient zijn nachtrust. Daaraan doel­bewust raken over een lange ­periode is onmenselijk. Aan ­alle toeterende chauffeurs: ­jullie signaal is echt gehoord. Stop deze actie en laten we ­praten.’

Die boodschap lijkt ook aangekomen. Een van de ­starters van het protest roept via Facebook op om tijdelijk te stoppen met claxonneren. ‘Het is uit de hand aan het lopen. Ik kreeg zelf bedreigingen, maar ik vraag nadrukkelijk om te stoppen. We laten het hier niet bij, maar wachten eerst overleg af.’

DS VIDEO - Man achter toeterprotest in Gentbrugge: ‘Het is uit de hand gelopen’. Video: De Standaard

Verdwenen

Tijdens een bezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan het woonzorgcentrum Heilig Hart in Kortrijk is een dure Montblanc-pen verdwenen, weet VRT Nws. De pen kan tot honderden euro’s kosten en lag klaar om het Gulden Boek te tekenen. Maar het koningspaar heeft zijn eigen pen gebruikt en na hun bezoek bleek de Montblanc verdwenen.

De Zorggroep Heilig Hart bracht alle aanwezigen op de hoogte van het voorval via mail. ‘Wie informatie heeft of de pen heeft gezien, mag ons zeker iets laten weten. We ­weten niet of de pen verloren of gestolen is. Op dit moment is de pen nog niet terecht’, zegt Annemieke Lambrecht van de zorggroep Heilig Hart bij de collega’s.

Gekozen

Tom De Meester, die in 2019 voor de PVDA verkozen werd in het Vlaams Parlement, kiest ervoor om zich na een burn-out te concentreren op de Gentse gemeenteraad en op de nationale communicatiestrategie. De 27-jarige Onno Vandewalle wordt zijn opvolger in het Vlaams Parlement.

‘Ik heb veel geleerd, de voorbije maanden. Een burn-out dwingt je om stil te staan bij de essentie, om los te laten, om te aanvaarden dat je niet alles tegelijk kunt doen. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt. Ik wil mij in de lange aanloop naar de verkiezingen van 2024 volop focussen op mijn rol als fractieleider in de gemeenteraad van Gent. Daar ligt mijn hart’, getuigt De Meester in een post op Facebook.