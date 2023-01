Elsense bar El Café sluit de deuren na overname

De bar El Café wordt opgedoekt nu het etablissement in de Elsense universiteitsbuurt overgenomen is door de Brusselse horecaspeler LO Group. El Café kwam eind 2021 onder vuur: een barman werd beschuldigd van seksueel geweld en een buitenwipper werd veroordeeld voor verkrachting.

Bar El Caféin Elsene gaat sluiten, meldt de Brusselse nieuwswebsite Bruzz. Getuigenissen over seksueel geweld in dat café ontketenden in 2021 de ‘Balance ton Bar’-beweging, een stroom berichten over onveiligheid in het Brusselse nachtleven.

Aanleiding waren meerdere aantijgingen tegen een barman die aan de slag was in het café en in de nabijgelegen bar Le Waff, een café met dezelfde eigenaar. Die zou jonge vrouwen gedrogeerd en verkracht hebben. Het Brusselse parket onderzoekt mogelijk seksueel misbruik in beide cafés al enige tijd. Het is nog niet duidelijk of het onderzoek focust op één of meerdere barmannen die aan het werk waren in beide cafés.

Een buitenwipper die de deuren van El Café bewaakte, werd eerder dit jaar al veroordeeld tot vijftig maanden cel. Hij had in maart 2019 een 20-jarige vrouw in de toiletten van het café gedwongen tot orale seks.

‘Overwinning’

Franstalige media melden intussen dat El Caféovergenomen is door LO Group (Les Organisateurs), maar dat de deuren van de beruchte bar gesloten zullen worden. De nieuwe eigenaars leggen uit dat ze een nieuw feestconcept uit de grond willen stampen in het pand.

‘We willen onze tijd nemen om na te denken over de best mogelijke invulling voor dit ideaal gelegen etablissement. We beschouwen het als een overwinning om de bladzijde te kunnen omdraaien’, klinkt het bij La Dernière Heure. Les Organisateurs kocht onlangs ook Café Bastoche op, dat iets verderop ligt.