De nieuwsfeiten van de dag

1Vandenbroucke duwt ziekenhuizen naar meer dagopnames om bedden en personeel te sparen

BELGA

Onder meer voor bepaalde knie- of oogoperaties zult u straks niet meer in het ziekenhuis moeten overnachten. Ziekenhuizen die zich niet omscholen, zullen dat voelen in hun portemonnee. Door de ziekenhuizen naar meer dagopnames te duwen, hoopt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de bezetting van de ziekenhuisbedden terug te dringen. ‘Minder overnachtingen betekent ook dat het verpleegkundig personeel ontlast wordt van taken die hiermee samenhangen, in het bijzonder ’s nachts en in de weekends’, benadrukt het kabinet van de minister.

2Baby die dood werd teruggevonden op zolder, leefde nog bij geboorte

In Brugge is een onderzoek geopend naar kindermoord, nadat het lichaampje van een pasgeboren baby werd aangetroffen in een sociale woonwijk. De 23-jarige moeder wordt donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het gezin van de 23-jarige studente verpleegkunde blijkt diepgelovig. ‘Had ze schrik voor de reactie van haar familie dat ze zwanger was? We weten het niet’, klinkt het bij een vrouw uit de buurt. ‘Plots stonden hier dinsdagavond enorm veel combi’s in de straat. En een ambulance. De hele boel werd afgesloten.’ De kans bestaat dat de vrouw het kindje probeerde te verbergen.

3Arm en been peuter toch gered na aanval hond, drugs gevonden bij vader

Een kindje van anderhalf jaar is woensdagochtend in Ledegem aangevallen door een hond. Volgens het parket moesten een arm en een been worden geamputeerd, maar dat bleek niet te kloppen. De peuter raakte zwaargewond en moest vechten voor het behoud van een arm en been. Ook zijn vader (28), bij wie het jongetje op dat moment verbleef, raakte gewond. In de nasleep van het incident werden drugs gevonden in de woning van de vader.

4Slechts één beschuldigde daagt op, ‘naaktfouilles zijn niet veranderd’

Beschuldigde Bilal El Makhoukhi heeft donderdag bij de start van de zitting van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 verklaard dat er op het vlak van de naaktfouilles ‘niets is veranderd’. ‘Ik ben gefouilleerd en moest door de knieën buigen’, klonk het.

Er is ook een incident geweest tijdens een fouille. Abdeslam heeft zich agressief gedragen tegenover de politie bij een naaktfouille. Hij zei niet van plan te zijn negen maanden lang zijn geslachtsdelen aan de politie te tonen. De agenten moesten dwang gebruiken om de fouille uit te voeren. De agenten waren zo onder de indruk van de woede van Abdeslam dat ze vreesden voor hun eigen veiligheid.

5Impasse in Huis van Afgevaardigden: McCarthy krijgt niet genoeg stemmen

Getty Images via AFP

Opnieuw leverde een reeks van drie stemrondes gisteren geen resultaat op over het voorzitterschap van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ondanks de – weliswaar kleine – meerderheid slaagt de Republikeinse partij er niet in voldoende stemmen te verzamelen voor kandidaat-voorzitter Kevin McCarthy.

In het Huis zetelen 222 Republikeinen. McCarthy heeft van hen 218 ‘ja’s’ nodig. Een groepje conservatieve hardliners houdt het been stijf, waardoor de verkiezing telkens opnieuw strandt. Op de middag (om 18 uur in onze tijdzone) staat in Washington D.C. een nieuwe stemronde gepland.

6Amazon gaat 18.000 werknemers ontslaan

Bij Amazon verliezen meer dan 18.000 medewerkers binnenkort hun baan. Dat heeft ceo Andy Jassy laten weten. Bij Amazon werken momenteel wereldwijd bijna 1,5 miljoen mensen, van wie er zo’n 300.000 een kantoorbaan hebben. Wie zijn baan kwijtraakt, wordt daar vanaf 18 januari van op de hoogte gesteld. De Amerikaanse e-commercegigant liet in november nog weten dat er 10.000 mensen hun baan zouden verliezen.

7Oekraïens bruto binnenlands product kromp met 30 procent in 2022

Volgens de Oekraïense minister van Economie is de Oekraïense economie met 30,4 procent gekrompen door de oorlog in het land. De krimp is de grootste sinds het land zich in 1991 afscheurde van de Sovjet-Unie.

Toch is de daling minder sterk dan verwacht. ‘We konden onze economie in stand houden dankzij de successen van de Oekraïense verdedigingstroepen aan het front, het gecoördineerde werk van de regering en het bedrijfsleven, de onbreekbare geest van de bevolking en de snelheid waarmee beschadigde kritieke infrastructuur weer werd opgebouwd. En ook dankzij de systematische financiële steun van internationale donoren’, zei de minister.

8‘William viel mij fysiek aan’, schrijft Britse prins Harry in autobiografie

afp

De Britse prins Harry vertelt in zijn autobiografie Spare (‘Reserve’) dat een ruzie met zijn oudere broer William in 2019 uitliep op geweld, schrijft The Guardian. De ruzie ging volgens de krant over Harry’s vrouw Meghan. William vond de Amerikaanse actrice ‘lastig’, ‘onbeleefd’ en ‘een vel schuurpapier’, staat in het boek. Harry antwoordde dat zijn broer ‘het mediaverhaal papegaaide’, waarna de ruzie uit de hand zou zijn gelopen. William schold zijn jongere broer uit, greep hem bij zijn kraag en werkte hem tegen de vloer.

9Hooikoortsseizoen al begonnen door milde winter

Door het zachte weer van de afgelopen weken staan de eerste elzen en hazelaars al in bloei. Maar door de regen ondervinden mensen die gevoelig zijn voor pollen nog niet veel last. Door het zachte weer zullen planten die reageren op hoge temperaturen zich sneller ontwikkelen. Brengt het einde van januari of februari nog koud winterweer, dan kan de overlast door pollen tijdelijk afnemen.

10‘Close’ en ‘Zillion’ domineren Ensors met veertien nominaties

De Ensors, de Vlaamse prijzen voor film en tv, bekronen jaarlijks de hoogtepunten van het grote en kleine scherm. Dat Close en Zillion met elk veertien nominaties de lijst aanvoeren, kun je moeilijk een verrassing noemen. In de bioscopen lieten ze de voorbije periode mooie cijfers optekenen. In de tv-categorieën leidt Roomies met elf nominaties.