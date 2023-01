Baas van het Wagner-huurleger Jevgeni Prigozjin heeft donderdag ex-gedetineerden verwelkomd die terugkeerden van het front. Zij vochten in ruil voor amnestie. Uit de speech die hij gaf, is af te leiden dat er niet veel redenen zijn voor Prigozjin om niet te gaan vechten in Oekraïne. Daarnaast vroeg hij hen ook nadrukkelijk om uit de criminaliteit te blijven nu ze vrij zijn.