Voortvluchtige drugsbaron die in ons land gezocht wordt, is aangehouden in Rotterdam

In Rotterdam is een 67-jarige man met de Turkse nationaliteit opgepakt, die in ons land gezocht werd. Dat meldt de federale politie donderdag.

De 67-jarige man werd in januari vorig jaar bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar, omdat hij aan de top stond van een drugsbende die zich bezighield met de import van zowel heroïne als cocaïne.

Sinds zijn veroordeling werd hij actief opgespoord door het Belgische Fugitive Active Search Team (Fast). Na aanwijzingen dat de man zich in Nederland zou bevinden, is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd en schoot het Nederlandse Fast-team in actie. Dat team kon de verblijfplaats van de man, die bekendstond onder meerdere aliassen, achterhalen. Dinsdag hield een speciale eenheid van de Nederlandse politie hem daar aan. De veroordeelde bleek in het bezit te zijn van een nieuwe identiteit.

Overlevering

Het federaal parket vraagt de overlevering aan ons land. De man zal worden voorgeleid bij de Officier van justitie in Amsterdam, waarna een beslissing over zijn overlevering zal worden genomen.

De bende van de drugsbaron was betrokken bij grootschalige internationale handel via de haven van Antwerpen. In het dossier was er sprake van 11,85 ton cocaïne die in Ecuador is ontdekt. Er zouden achttien zendingen naar België zijn verstuurd. De organisatie was actief in landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk, maar ook Iran en Turkije.

Bij het Belgische deel van de zaak waren twaalf verdachten van diverse nationaliteiten betrokken. Tien van de twaalf werden begin vorig jaar door de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld tot celstraffen en boetes.