Wout van Aert met indrukwekkende solo in Koksijde

Wout van Aert heeft in de veldrit van Koksijde een indrukwekkende solo afgeleverd. Het zoveelste duel met Mathieu van der Poel leverde een verschil van anderhalve minuut op.

Van Aert zag Van der Poel twee dagen geleden de zege pakken in ‘zijn’ Herentals. Weliswaar na een lekke band in het slot, maar toch. De Belgische kampioen aasde dus op wraak in het zand van Koksijde, waar het geleidelijk aan harder en harder ging regenen.

Van der Poel domineerde de beginfase. Al in de eerste ronde demonstreerde hij even zijn ‘skills’ op de tweede passage op de Herygersduin. Hij kliefde er heerlijk door, maar besloot niet door te trekken. Sweeck, Van Aert, Vandebosch en Merlier volgden toen nog. Een ronde later ging Van der Poel wel solo. Van Aert leek te weinig grip te hebben in de gladde modderstroken en verloor terrein. Maar ver raakte de Nederlander niet. Van Aert reed in één ruk naar zijn rivaal toe en wisselde wat later zijn zandtubes in voor griffo’s. Het begon namelijk steeds feller te regenen. Sweeck ontpopte zich tot een goeie derde, maar moest wat later toch lossen.

Dat moest ook Van der Poel. Van Aert trok als een gek door in het zand, sloeg een kloof en keek eigenlijk niet meer om. De Nederlander zag af en zag zijn achtergrond gestaag oplopen.

Van Aert kwam over de finish met het gebaar va een uppercup. ‘Die meppen? Dat is voor de show. Hopelijk appreciëren de mensen dat’, zei hij op Sporza.’

Laurens Sweeck werd derde, Eli Iserbyt finishte als vierde. Hij smeerde Lars van der Haar 8 seconden extra aan in de tussenstand van de X²O-trofee.