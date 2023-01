Reizigers vanuit China moeten vanaf 8 januari negatieve coronatest voorleggen

Vanaf 8 januari zullen mensen die naar België reizen vanuit China een negatief corona-testcertificaat moeten voorleggen. Op die dag schrapt China ook zijn uitreisverbod, waardoor Chinezen naar het buitenland mogen reizen. Ook andere (EU-)landen lijken die maatregelen te volgen.

De verplichting geldt voor alle rechtstreekse vluchten vanuit China voor reizigers vanaf 12 jaar. Luchtvaartmaatschappijen moeten erop toezien dat iedereen beschikt over een negatief testcertificaat. Bij aankomst op het Belgische grondgebied wordt door de luchthavenuitbater opnieuw gecontroleerd of de reiziger in het bezit is van zo’n certificaat. De test moet 48 uur voor vertrek naar het Belgische grondgebied zijn uitgevoerd.

Bij gebrek aan het vereiste testcertificaat of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in het certificaat zal aan niet-Belgische reizigers zonder hoofdverblijfplaats in ons land de toegang tot het Belgische grondgebied worden geweigerd, verduidelijkt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Het verplichte testcertificaat geldt zeker tot 31 januari. Een eventuele verlenging wordt op Europees niveau beslist.

Landen volgen EU-maatregelen

De Europese Unie moedigde de lidstaten en de andere landen van de Schengenzone eerder deze week aan ‘om van alle passagiers die uit China vertrekken een negatieve covidtest te eisen die niet langer dan 48 uur voor het vertrek is afgenomen’.

De lidstaten voeren bij voorkeur willekeurige testen in bij passagiers die aankomen uit China en lezen daarbij het genetische materiaal uit van alle positieve tests. Daarnaast moet het afvalwater ­getest worden op luchthavens waar ­internationale vluchten uit China aankomen. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen waarover ­experts van de 27 EU-landen het eens werden na een lange vergadering van een crisiscomité.

Verschillende Europese landen hebben al maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Frankrijk kondigde donderdag aan dat alle personen die uit China in het land aankomen, een negatieve test moeten voorleggen die minder dan 48 uur oud is. Ook Duitsland, Italië, Zweden en Spanje volgen die verplichting. Zweedse staatsburgers zijn in Zweden wel vrijgesteld van de maatregel.

Ook buiten Europa hebben verschillende landen al maatregelen genomen voor reizigers uit China. Ook in Australië, Canada, Groot-Brittannië, Israël, Japan, Taiwan, Zuid-Korea, Ghana, India, Qatar en Marokko gelden coronamaatregelen. In de meeste gevallen draait het om een verplicht negatieve coronatest voor aankomst in het land in kwestie.