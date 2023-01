Kan president Lula Brazilië heropbouwen en het klimaat redden?

Na vier jaar chaos onder Bolsonaro is in Brazilië de rede weer aan de macht. En dat is niet alleen belangrijk nieuws voor de gewone Braziliaan. De linkse Lula da Silva, die al twee keer eerder president was, maakt zich sterk een klimaatleider te zijn en Brazilië weer op de wereldkaart te zetten. Is Brazilië helemaal terug? En is daarmee het Amazonewoud gered?