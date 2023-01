Andrew Tate is nu ook zijn auto’s kwijt

De Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate werd vorige week in Roemenië opgepakt op verdenking van mensenhandel en verkrachting. Behalve zijn vrijheid ontnam het Roemeense gerecht hem ook enkele van zijn auto’s.

De laatste week van 2022 was niet de beste voor Andrew Tate, de zelfverklaarde vrouwenhater, ex-kickbokser en gewezen Big Brother-deelnemer. Nadat hij op Twitter de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg had uitgedaagd met een foto van hem bij een Bugatti Chiron (een luxe-auto met een waarde van 2,4 miljoen euro), kreeg hij van haar lik op stuk. Op Tates vraag naar haar mailadres om zijn lijst met naar verluidt 33 auto’s en hun emissies te sturen, antwoordde Thunberg ironisch: ‘Mail me op smalldickenergy@getalife.com’.

Maar dat was klein bier in vergelijking met de inval van de Roemeense politie bij Tate thuis, vorige week donderdag. De agenten namen hem, zijn broer en twee Roemeense verdachten mee. Tegen het viertal loopt er een onderzoek wegens mensenhandel, verkrachting en lidmaatschap van een criminele organisatie. Andrew Tate bracht de jaarwisseling door in de gevangenis, zijn hechtenis loopt nog zeker tot het einde van de maand.

Tate en de andere bendeleden worden ervan verdacht vrouwen seksueel uit te buiten door hen ‘te rekruteren, te huisvesten en te dwingen om pornografische inhoud te maken voor gespecialiceerde websites’. Er zouden zes vrouwelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd.

Rolls-Royce en Aston Martin

De Roemeense nieuwssite Spy News meldt dat de Roemeense autoriteiten verschillende luxe-auto’s en andere eigendommen van de Tates in beslag hebben genomen. ‘Aanklagers van het Directoraat voor Onderzoek naar Georganiseerde Misdaad en Terrorisme (DIICOT) namen de indrukwekkende autocollectie van de twee broers in beslag, ter waarde van meer dan vijf miljoen euro. Ook het gebouw waarin de twee woonden en waarin ze vrouwen onderbrachten, werd in beslag genomen’, schrijft Spy News. De nieuwssite Insider bevestigt dat elf wagens zijn meegenomen door de politie, waaronder een Aston Martin, Rolls-Royce en Porsche 911 4S.

Van de Bugatti Chiron, de hypercar waarmee Tate tegen Thunberg pochte, is voorlopig geen sprake.