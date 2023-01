Luistercolumn | Echte vrienden helpen mekaar om niet telkens naar de smartphone te kijken

Kunt u zich nog goed concentreren? Of bent u zo iemand die na twee minuten al naar de smartphone grijpt? Onze columniste Nele Van den Broeck behoort tot die tweede groep. Haar brein is versnipperd, zegt ze. Haar telefoon heeft haar geest verhakseld. Toch is niet alles verloren. Wanneer ze bij vrienden is, dan is haar concentratie terug. Want echte vrienden zijn mensen die mekaar helpen om niet naar de telefoon te kijken.