Baby die dood werd teruggevonden op zolder, leefde nog bij geboorte

In Brugge is een onderzoek geopend naar kindermoord, nadat het lichaampje van een pasgeboren baby werd aangetroffen in een sociale woonwijk. De eerste resultaten van de autopsie hebben aangetoond dat de baby levend geboren is, meldt het parket. De 23-jarige moeder wordt donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Een gezinslid zou het babylichaampje dinsdagavond op de zolder van de gezinswoning hebben aangetroffen, gewikkeld in een plastic zak. Niet in een vuilnisbak, zoals de eerste berichten meldden. Na de ontdekking waarschuwde die persoon onmiddellijk de politie. De moeder van de pasgeboren baby zou een meerderjarige dochter van het gezin zijn. De familie had naar verluidt niet gemerkt dat de jonge vrouw zwanger was. Ze hield haar zwangerschap wellicht verborgen.

Volgens het Parket West-Vlaanderen hebben de eerste resultaten van de autopsie aangetoond dat de baby levend geboren is. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat er daarna precies is gebeurd. De 23-jarige moeder wordt donderdag verhoord en zal in de loop van de dag voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter op verdenking van kindermoord.