Veel studenten die dit jaar afstuderen voelen nu al de effecten van the war on talent en de krappe arbeidsmarkt. In sommige richtingen liggen de jobs voor het rapen, maar in anderen is het iets lastiger.

Bent (of kent) u een student die dit jaar afstudeert en denkt u al na over uw eerste job? Hoe gaat u hiermee om? Stuur uw ervaring en uw contactgegevens door naar economie@standaard.be of vul onderstaand formulier in.