Van #Likeme over Laïs tot Lizzo: de beste pop- en jazzconcerten van het voorjaar

Welke series, films en expo’s mag je dit voorjaar niet missen? Wat zijn de concerten, boeken en theaterstukken waar onze redactie naar uitkijkt? En waar vind je de beste feestjes? Ontdek hier onze cultuurtips voor het voorjaar.

1. Hang Youth

Wat? Punk die niet bang is van moeilijke woorden.

Ga kijken, want zelfs in hun tot dusver grootste hit is deze Nederlandse punkrockband verfrissend recht voor de raap. ‘Ik snap wel dat het bestaat, maar het is gewoon kankerkrom geregeld: Belastingdienst!’, vatten ze samen. Wie weet leert u nog iets bij.

Waar en wanneer? 20/1 in Trix (Antwerpen), 31/3 in De Casino (Sint-Niklaas).

2. Lara Rosseel Orchestra

Wat? Bassiste met xl-band.

Ga kijken, want Rosseel herwerkt de composities van haar twee fijne platen De grote vrouw en Hert voor een dertienkoppig orkest, inclusief hobo en strijkkwartet. Het resultaat wordt een filmische versie van wat de bassiste omschrijft als ‘ethnic acoustic jazz’.

Waar en wanneer? 27/01 in Handelsbeurs (Gent).

3. The Kooks

Wat? Ook snaakjes worden oud.

Ga kijken, want in 2017 vierde de Britse band rond Luke Pritchard zijn vijftienjarige bestaan al eens in Vorst Nationaal. En ook nu is hun passage in Brussel er een voor hun ‘15th anniversary’ – deze keer wordt de releasedatum van hun debuutplaat gekozen als referentiepunt. Maar wie ‘Naive’ nog kan meezingen weet: oud worden is aan deze band niet besteed.

Waar en wanneer? 4/2 in Vorst Nationaal (Brussel).

4. The Haunted Youth

Wat? ‘Teen rebel’ uit Limburg.

Ga kijken, want met Dawn of the freak leverde Joachim Liebens een van de beste Belgische platen van 2022 af. Ook op Rock Werchter en Pukkelpop maakte hij al indruk met zijn dromerige gitaarpop: Liebens levert gitaarrifjes waaraan je je vastklampt als aan een reddingsboei op volle zee.

Waar en wanneer? 5/2 in De Casino (Sint-Niklaas), 18 en 19/4 in Viernulvier (Gent), 3/5 in Botanique (Brussel).

5. Profound Observer

Wat? Nieuwe band van Belgisch toptalent.

Ga kijken, want saxofonist (en ex-doelman van RC Genk) Lennert Baerts is een boeiende jonge jazzmuzikant, dat bewees hij al met twee cd’s. In zijn nieuwe band Profound Observer omringt hij zich niet alleen met gitarist Vitja Pauwels (nog zo’n rijzende ster) maar ook met trompettist Bert Joris, minister van staat van de Belgische jazz.

Waar en wanneer? Van 05/02 tot 24/04 op twaalf locaties; info op jazzlab.be

6. Roosbeef

Wat? Weemoed zonder wenen.

Ga kijken, want Roos Rebergen verstaat de kunst om melancholisch te zijn zonder sentimenteel te worden, of ze nu over eenzame cowboys zingt of over haar ongeboren kind. De Nederlandse komt een nieuwe plaat voorstellen, waarvoor ze zich inspireerde op het dreigende geluid van PJ Harvey.

Waar en wanneer? 12/2 in AB (Brussel), 9/3 in De Roma (Antwerpen), 17/3 in Wilde Westen (Kortrijk), 24/3 in Het Depot (Leuven).

7. Rina Sawayama

Wat? Politicologe, actrice, model. Oh, en popster.

Ga kijken, want Rina Sawayama beheerst de kunst van de bubblegumpop, als een Japans-Britse reïncarnatie van Lady Gaga. De clevere popsongs lijkt ze zo uit haar pols te schudden: wanneer ze homofobe haatcampagnes in het straatbeeld ziet, schrijft ze daar gewoon het heerlijke ‘This hell’ over.

Waar en wanneer? 14/2 in AB (Brussel).

8. BJO & Aka Moon

Wat? Een combinatie van twee dertigjarigen.

Ga kijken, want Aka Moon heeft in zijn dertigjarige bestaan al met talloze muzikanten en formaties samengewerkt, maar nooit eerder met het Brussels Jazz Orchestra. Een verrassende samenwerking van twee Belgische topbands die in een afzonderlijk muzikaal universum opereren. Benieuwd wat dat geeft.

Waar en wanneer? 16/02 in Bozar (Brussel), 18/02 in Palais des Beaux-Arts (Charleroi), 19/02 in De Bijloke (Gent).

9. Lizzo

Wat? De vleesgeworden positiviteit.

Ga kijken, want it’s about damn time dat Lizzo nog eens naar België kwam. De Amerikaanse popzangeres leverde met ‘About damn time’ een van dé hits van 2022 en domineerde er wekenlang Tiktok mee. Begin het dansje al maar in te oefenen.

Waar en wanneer? 24/2 in Sportpaleis (Antwerpen).

10. Channel Tres

Wat?Deep house uit Compton.

Ga kijken, want we zijn nog altijd niet bekomen van Channel Tres’ passage op Pukkelpop in 2019. De producer uit Compton stak er de tent in brand met aanstekelijke deep house en flamboyante dansers. Als Beyoncé vorig jaar succes boekte met Renaissance, was dat ook een knipoog naar deze nieuwlichter.

Waar en wanneer? 18/3 in Botanique (Brussel).

11. Florist

Wat? Big Thief, maar dan nóg trager en melancholischer.

Ga kijken, want op haar titelloze vierde plaat combineerde de Amerikaanse Emily Sprague breekbare songs met natuurgeluiden en ambientpassages. Het resultaat was een album om aan het hart te drukken.

Waar en wanneer? 19/3 in Wilde Westen (Kortrijk), 20/3 in Botanique (Brussel).

12. Warhaus

Wat? De gedumpte verleider spreekt.

Ga kijken, want voorheen was het magnetisme van Sylvie Kreusch al voldoende reden om naar Warhaus te gaan kijken, maar sinds de breuk met zijn muze moet spilfiguur Maarten Devoldere het in zijn eentje rooien. Gelukkig bewees hij op Ha Ha Heartbreak dat dat probleemloos lukt.

Waar en wanneer? 20/3 in AB (Brussel), 25/3 in De Roma (Antwerpen).

13. Brad Mehldau

Wat? Driedaagse residentie van Amerikaanse toppianist

Ga kijken, want Brad Mehldau (52) is zowat de meest virtuoze jazzpianist van zijn generatie, al speelt hij ook graag klassiek. De eerste avond speelt hij met het Nationaal Orkest van België niet alleen werk van Claude Debussy, maar ook zijn eigen pianoconcerto. Dag twee is gereserveerd voor een duo met de klassieke zanger Ian Bostridge, en op de slotavond speelt hij helemaal alleen. Dat belooft, want Mehldau brengt binnenkort een soloplaat uit met nummers van The Beatles in een jazzjasje.

Waar en wanneer? 23-25/03 in Bozar (Brussel).

14. Dry Cleaning

Wat? Postpunk met parlando.

Ga kijken, want het Londense kwartet groeide de voorbije twee jaar uit tot speerpunt van een aanwassende lichting ‘spreekzingende’ postpunkbands, met Florence Shaws lijzige vertelstem als uithangbord. Zij wisselt absurde beelden over weggelopen huisschildpadden af met filosofische observaties – even knipogen, en u hebt ze gemist.

Waar en wanneer? 1/4 in Trix (Antwerpen).

15. Youv Dee

Wat? Rapper met een gitaar.

Ga kijken, want de 26-jarige Franse rapper kiest voor zo’n brede spreidstand dat hij stilaan kan bijklussen als brug. Op La vie de luxe combineert hij klassieke rap met snedige punk en een vleug emo. Dat belooft een energieke show.

Waar en wanneer? 1/4 in Botanique (Brussel).

16. #Likeme

Wat? Afscheid van een hoop vrienden.

Ga kijken, want de Ketnetserie die verschillende Vlaamse klassiekers nieuw leven inblies, is aan zijn vierde en laatste reeks toe. Het moment dus om Pommelien Thijs en Camille Dhont nog eens samen aan de slag te zien, voor hun solocarrières helemaal een vlucht nemen.

Waar en wanneer? 8/4 in Sportpaleis (Antwerpen).

17. Laïs

Wat? Het trio werd een kwartet.

Ga kijken, want Laïs maakte een doorstart met De langste nacht, hun eerste album sinds 2009. Ze zijn een zangeres armer en twee muzikanten rijker, maar hun missie blijft dezelfde: een feest maken van traditionele folkdeuntjes.

Waar en wanneer? 12/4 in De Casino (Sint-Niklaas), 13/4 in Het Depot (Leuven), 14/4 in De Roma (Antwerpen).

18. Meltheads

Wat? Misschien niet de slimste jongens, maar ze zijn niet naïef.

Ga kijken, want ‘Naïef’ was een single als een kopstoot, die op zijn eentje goed was voor zilver in Humo’s Rock Rally. Maar verwacht live vooral niet meer van hetzelfde: de Antwerpenaren willen zich op Engelse rock blijven toeleggen.

Waar en wanneer? 13/4 in De Casino (Sint-Niklaas).

19. Johannes is zijn naam

Wat? Van jetje blijven geven.

Ga kijken, want Johannes Verschaeve heeft The Van Jets misschien wel ten grave dragen, maar kan het podium niet missen. Hij ontpopt zich tot een eenzame crooner, met poëtische, Nederlandse teksten op primitieve synths.

Waar en wanneer? 5/5 in Viernulvier (Gent).

20. Blondshell

Wat? Boos en kwetsbaar tegelijk.

Ga kijken, want ‘van vrouwen wordt gemakkelijk geaccepteerd dat ze triest zijn, maar niet dat ze boos zijn’, besefte Sabrina Teitelbaum. En dus begon de New Yorkse haar gitaar maar af te ranselen: zo leerde ze zichzelf kennen via haar muziek. Nu u nog.

Waar en wanneer? 20/5 in Botanique (Brussel).