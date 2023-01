‘Close’ en ‘Zillion’ domineren Ensors met veertien nominaties

De twee Vlaamse films waar het afgelopen najaar niet naast te kijken viel, domineren nu ook de Ensors. Zowel Close als Zillion mogen veertien nominaties noteren. In de tv-categorieën leidt Roomies met elf nominaties.

De Ensors, de Vlaamse prijzen voor film & tv, bekronen jaarlijks de hoogtepunten van het grote en kleine scherm. Dat Close en Zillion met elk veertien nominaties de lijst aanvoeren, kun je moeilijk een verrassing noemen. In de bioscopen lieten ze de voorbije periode mooie cijfers optekenen.

Beide films zijn genomineerd als beste film, maar ook voor de regie, hoofd- en ondersteunende rollen. Nu al is zeker dat geen van die titels veertien beeldjes zal winnen. Zowel Zillion als Close hebben meerdere kanshebbers in de (gemengde) acteercategorieën – sinds de vorige editie zijn er geen aparte prijzen voor mannen en vrouwen.

Zo zijn Jonas Vermeulen en Charlotte Timmers genomineerd voor hun hoofdrol in Zillion, terwijl Matteo Simoni en Barbara Sarafian kanshebbers zijn in de bijrolcategorie. De overige ondersteunende rollen die kans maken, zijn alle drie uit Close: Gustav De Waele, Emilie Dequenne en Léa Drucker. Eden Dambrine is kanshebber met zijn hoofdrol in Close, naast Aboubakr Bensaihi (Rebel) en Koen De Bouw (Nowhere).

Geen vrouwelijke filmmakers

De andere genomineerden in de categorie beste film, naast Close en Zillion, zijn Rebel, Nowhere en Hazard. In de regiecategorie gaat het ook tussen de heren achter diezelfde titels. Dat geen enkele vrouwelijke filmmaker kans maakt, bleek al uit de longlist. Een verrassing is dat niet, want er kwam het afgelopen jaar geen Vlaamse film uit met een vrouwelijke regisseur. In 2022 waren drie van de vijf genomineerde filmmakers vrouwen.

De Ensors bekronen ook tv-fictie. Roomies, de sensatie van het jaar, leidt met elf nominaties. Chantal en Billie vs Benjamin behaalden er telkens zes.

Het zijn de leden van de Ensor Academie – inmiddels zijn ze met 1700 – die de komende weken op hun favorieten kunnen stemmen. De beeldjes worden naar jaarlijkse gewoonte uitgereikt op het Gala van de Ensors, het evenement dat op zaterdag 4 februari het Filmfestival Oostende afsluit.

Vorig jaar was er commotie nadat op de eerste editie met gemengde acteercategorieën alle acteerprijzen naar mannen waren gegaan. Dat het dit jaar opnieuw zo uitdraait, is statistisch onwaarschijnlijk: alleen in de hoofdrolcategorie voor film maken meer mannen dan vrouwen kans.

OVERZICHT

Beste acteerprestatie in een hoofdrol (film)

Eden Dambrine ( Close )

) Koen De Bouw ( Nowhere )

) Aboubakr Bensaihi ( Rebel )

) Jonas Vermeulen ( Zillion )

) Charlotte Timmers (Zillion)

Beste acteerprestatie in een ondersteunende rol (film)

Gustav De Waele ( Close )

) Emilie Dequenne ( Close )

) Léa Drucker ( Close )

) Matteo Simoni ( Zillion )

) Barbara Sarafian (Zillion)

Beste acteerprestatie in een hoofdrol (fictieserie)

Maaike Cafmeyer ( Chantal )

) Tom Van Dyck ( Geldwolven )

) Charlotte Timmers ( Billie vs Benjamin )

) Ahlaam Teghadouini ( Roomies )

) Laura De Geest (Roomies)

Beste acteerprestatie in een ondersteunende rol (fictieserie)

Mathias Sercu ( Chantal )

) Joke Emmers ( Billie vs Benjamin )

) Romy Louise Lauwers ( Roomies )

) Martha Canga Antonio ( Roomies )

) Jeroen Perceval (Billie vs Benjamin)

Beste fictieserie

Chantal

Billie vs Benjamin

Geldwolven

Roomies

Nonkels

Beste film

Close

Hazard

Nowhere

Rebel

Zillion