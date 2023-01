Ondanks zes stemrondes en verregaande toegiften is de Republikein Kevin McCarthy nog steeds niet verkozen tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Later vandaag staat een nieuwe stemming op het programma.

Opnieuw leverde een reeks van drie stemrondes gisteren geen resultaat op over het voorzitterschap van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ondanks de - weliswaar kleine - meerderheid slaagt de Republikeinse partij er niet in voldoende stemmen te verzamelen voor kandidaat-voorzitter Kevin McCarthy. In het Huis zetelen 222 Republikeinen. McCarthy heeft van hen 218 ‘ja’s’ nodig. Een groepje conservatieve hardliners houdt het been stijf, waardoor de verkiezing telkens opnieuw strandt. Om twaalf uur lokale tijd deze middag (18u in onze tijdzone) staat een nieuwe stemronde gepland.

‘Niet zomaar overgeven’

McCarthy’s aanhangers raakten gisteren gefrustreerd naarmate de dag vorderde.

‘Je hebt 20 mensen die eisen dat 201 zich onvoorwaardelijk aan hen overgeeft. Nou, ik geef me niet onvoorwaardelijk over’, zei de Republikein Trent Kelly tijdens een persconferentie. De kandidaat-voorzitter zelf vond dat hij vooruitgang boekte. “Ik denk niet dat stemmen vanavond (woensdag, red.) een verschil maakt, maar ik denk dat stemmen in de toekomst dat wel doet’, zei hij tegen verslaggevers na een ontmoeting met tegenstanders.

De impasse doet vragen rijzen over het vermogen van de Republikeinen om de komende twee jaar te regeren. Ze struikelen over wat gewoonlijk een routinestemming is aan het begin van een legislatuur.

De Californiër McCarthy is sinds 2019 de hoogste Republikein in het Huis en leidde de succesvolle poging van zijn partij om de controle over de kamer te krijgen bij de tussentijdse verkiezingen van 2022.

‘Kan nog weken aanslepen’

Volgens persbureau Reuters is niet uitgesloten dat het Huis een Republikeinse voorzitter kiest met de hulp van Democraten. De progressieve Democraat Ro Khanna zei dat hij een gematigde Republikein zou kunnen steunen als die ermee instemt om de bevoegdheid over onderzoekscommissies te delen met de Democraten, en als zo ook het gekibbel over de financiering van de overheid en het schuldenplafond wordt vermeden. Hij noemde de Republikeinen Brian Fitzpatrick, Mike Gallagher en Dave Joyce als mogelijkheden. Voorlopig blijven de Republikeinen hopen dat ze hun voorzitter op eigen kracht kunnen verkiezen.

Tegenstanders van McCarthy zeiden dat de strijd om het voorzitterschap nog weken kan aanslepen. ‘Het is het waard om een paar dagen of een paar weken te nemen om zo tot de best mogelijke speaker te komen’, zei de Republikeinse afgevaardigde Bob Good, een van de tegenstemmers.

De aanslepende verkiezing is ook een blamage voor ex-president Donald Trump, die McCarthy volmondig steunt. De hardliners negeerden zijn oproep om zich achter McCarthy te schaten. Eén van hen, de Republikeinse Lauren Boebert, riep Trump op om van gedacht te veranderen. ‘Hij moet Kevin McCarthy vertellen: “Mijnheer, u hebt onvoldoende stemmen en het is tijd om u terug te trekken”.’

‘Dit toont aan dat Trump niet gewoon met zijn vingers kan knippen en partijleden kan laten doen wat hij wil’, zei Sarah Longwell, een Republikeinse stratege die zich tegen Trump kant. ‘Dat komt omdat de relatie van Trump met de partij steeds minder is gebaseerd op Trump zelf, maar meer en meer op de krachten die Trump op de partij heeft losgelaten.’