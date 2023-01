Amazon gaat 18.000 werknemers ontslaan

Bij Amazon verliezen meer dan 18.000 medewerkers binnenkort hun baan. Dat heeft CEO Andy Jassy laten weten.

Bij Amazon werken momenteel wereldwijd bijna 1,5 miljoen mensen, waarvan zo’n 300.000 een kantoorbaan hebben. Wie zijn baan kwijtraakt wordt vanaf 18 januari op de hoogte gesteld. De Amerikaanse e-commercegigant liet in november nog weten dat er 10.000 mensen hun baan zouden verliezen.

Jassy liet nog weten dat de meeste banen zullen verdwijnen in de fysieke winkels van Amazon en de technologie- en administratieve afdelingen. Er zullen ook ontslagen vallen in Europa, maar Jassy kon niet zeggen hoeveel dat er zullen zijn.

Tijdens de pandemie werd er bij het bedrijf nog massaal personeel aangeworven, om te voldoen aan de stijgende vraag. Tussen begin 2020 en begin vorig jaar was het personeelsbestand verdubbeld.

Maar in het derde kwartaal zag het bedrijf zijn winst met 9 procent dalen in vergelijking met een jaar eerder. En voor het laatste kwartaal verwacht Amazon een, naar de normen van het bedrijf, zwakke groei van tussen de 2 en 8 procent.

Het banenverlies bij Amazon lijkt daarmee het grootste van de recente ontslagrondes in de Amerikaanse technologiesector. Meta, het moederbedrijf van Facebook, liet in november weten dat het 11.000 mensen gaat ontslaan, of 13 procent van het personeelsbestand. Bij Snapchat moeten 1.200 medewerkers vertrekken, of 20 procent.