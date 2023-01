Britse schrijfster Fay Weldon overleden

De Britse schrijfster Fay Weldon is woensdag op 91-jarige leeftijd overleden. Ze stierf vredig, meldt Weldons familie in een verklaring.

Bekende werken van Weldon zijn onder meer Praxis en Levens en liefdes van een duivelin, dat werd verfilmd als She-Devil met onder meer Meryl Streep.

Weldon schreef meer dan 30 romans, naast ook kortverhalen en teksten voor tv, radio en theater. In Levens en liefdes van een duivelin doet Weldon het verhaal van een onaantrekkelijke vrouw die bijzonder grote inspanningen doet om wraak te nemen op haar man, en zijn knappe minnares. Weldon stelde zelf dat het boek eerder over afgunst dan over wraak gaat.