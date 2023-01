België verplicht coronatest voor vluchten uit China na Europees akkoord

De 27 EU-landen zijn het eens over een reeks aanbevelingen als reactie op de corona-uitbraak in China en de opheffing van de reisbeperkingen. België gaat een negatieve coronatest voor rechtstreekse vluchten uit China verplichten.

De Europese lidstaten en de andere landen van de Schengenzone worden ‘sterk aangemoedigd om van alle passagiers die uit China vertrekken een negatieve covidtest te eisen die niet langer dan 48 uur voor het vertrek is afgenomen’. Passagiers op vluchten van en naar China dragen best een medisch mondmasker. De lidstaten voeren bij voorkeur willekeurige testen in bij passagiers die aankomen uit China en lezen daarbij het genetisch materiaal uit van alle positieve tests. En op luchthavens waar ­internationale vluchten uit China aankomen, moet het afvalwater ­getest worden. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen waarover ­experts van de 27 EU-landen het eens werden na een lange vergadering van een crisiscomité.

België gaat alvast reizigers op rechtstreekse vluchten uit China naar België verplichten om voor vertrek een negatieve coronatest voor te leggen. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Op rechtstreekse vluchten is het risico op vermenigvuldiging van besmettingen het grootst, luidt het. Er is een Koninklijk Besluit in voorbereiding, dat normaal gezien zaterdag kan worden gepubliceerd. Een verstrenging van de maatregelen blijft mogelijk. Zaterdag wordt ook voor het eerst afvalwater van een vlucht uit China apart opgevangen voor onderzoek naar het coronavirus. Dat is een proefproject.

Onderschatting cijfers

De lidstaten zullen de epidemiologische situatie en de ontwikkelingen in China blijven opvolgen en de maatregelen half januari evalueren. De maatregelen zijn ingegeven door het gebrek aan ­betrouwbare gegevens over de opstoot van besmettingen uit China, dat zijn zerocovidbeleid liet varen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitte kritiek op de enge definitie die China hanteert om overlijdens toe te schrijven aan covid. Ze vermoedt dat de cijfers die China vrijgeeft, een ­onderschatting zijn.‘We denken dat de cijfers die China vrijgeeft, een ­onderschatting zijn van de reële impact van de ziekte in termen van ziekenhuisopnames, opnames op de intensieve zorg en vooral in termen van overlijdens’, zei dokter Michael Ryan, die bij de WHO ­belast is met het beheer van noodsituaties in de volksgezondheid.

‘We blijven China om snellere, regelmatige en betrouwbare gegevens vragen over ziekenhuisopnames en sterfgevallen’, zei de algemeen directeur van de WHO, ­Tedros Ghebreyesus, op een persconferentie. Die data zijn voor de organisatie essentieel om de ­risico’s in te schatten en advies te geven, voegde hij eraan toe.