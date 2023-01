Een ­Franse cartoon in het satirische weekblad Charlie Hebdo is ­Teheran in het verkeerde keelgat geschoten. Iran zweert het er niet bij te laten.

Iran heeft Parijs woensdag gewaarschuwd dat het zal reageren na de publicatie van ‘beledigende’ karikaturen van de Iraanse leider Ali Khamenei in het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Het blad publiceerde woensdag tientallen karikaturen van de hoogste religieuze en politieke leider van Iran.

De spotprenten werden gekozen uit inzendingen voor een ­wedstrijd die in december 2022 gelanceerd werd, toen de betogingen toenamen naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De Iraans-Koerdische vrouw stierf nadat ze hardhandig gearresteerd was omdat ze de strikte kledingvoorschriften in Iran overtreden zou hebben.

‘Grenzen overschreden’

‘De beledigende en onwelvoeglijke daad van een Franse publicatie door karikaturen tegen de religieuze en politieke autoriteit te publiceren zal niet zonder afdoend en krachtig antwoord blijven’, zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amir-Abdollahian, op Twitter. ‘We zullen de Franse regering niet toelaten de grenzen te overschrijden. Ze heeft definitief voor de slechte weg gekozen’, voegde de minister eraan toe.

Charlie Hebdo kondigde in ­december een ‘internationale wedstrijd voor karikaturen’ over Khamenei aan om de Iraniërs te steunen ‘die voor hun vrijheid strijden’.

Het weekblad publiceerde de spotprenten in een speciale editie voor de verjaardag van de dodelijke aanslag van 7 januari 2015 op zijn kantoor in Parijs. Die terreuraanslag in naam van Al Qaeda was een wraakactie voor de publicatie van karikaturen van de profeet Mohammed.