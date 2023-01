Er is nu ‘officieel’ een griepepidemie

‘De griep is al een tijdje in het land, maar pas nu zijn alle voorwaarden vervuld om van een griepepidemie te spreken’, meldde het gezondheidsinstituut Scien­sano. ‘Bij de huisartsen, in de ­laboratoriumanalyses en in de ziekenhuisopnames zien we een duidelijke stijging van het aantal griepgevallen.’

Het aantal gevallen loopt volgens Sciensano nog op, want we staan nog maar aan het begin van de epidemie. De piek wordt over drie tot vier weken verwacht. ‘De infecties ­komen in alle leeftijdsgroepen voor, maar voorlopig lijken ­kinderen en jongere volwassenen het meest getroffen.’

Behalve het griepvirus doen ook in mindere mate het coronavirus en rsv nog de ronde. Voor al die virussen gelden de bekende voorzorgsmaatregelen om jezelf en (zwakkere) anderen te beschermen: goed verluchten, de handen wassen en thuisblijven bij ziekte. Sciensano benadrukt dat het nog altijd zinvol en ­mogelijk is om een griepprik te halen. Ook raadt het opnieuw ­expliciet aan om op het openbaar vervoer een mondmasker te dragen.