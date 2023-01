Marc Tarabella kreeg ‘alleen wat Italiaanse ham en biertjes’ volgens advocaat

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Strijdlustig

Op vraag van het Belgische federaal parket startte het Europees Parlement de procedure om de parlementaire onschendbaarheid van Marc Tarabella (PS) op te heffen, zo bleek maandag al. Maxime Töller, de advocaat van Tarabella, liet toen weten dat zijn cliënt tevreden was met de beslissing om zijn onschendbaarheid op te heffen. Vandaag kiest hij in de Waalse Sudpresse-kranten volop voor de aanval door de beschuldigingen te ontkrachten.

‘Marc Tarabella is en colère over de beschuldigingen tegen hem’, zegt Töller in een groot interview. ‘Hij is buitengewoon strijdlustig. Ja, hij wil vechten. Hij is geschokt door alles wat over hem wordt gezegd terwijl hij al 35 jaar eerlijk is geweest.’

• Qatargate sleurt nog twee Europarlementsleden mee

Ter opfrissing: Tarabella is een van de verdachten in een Europees omkoopschandaal waarbij parlementsleden betaald werden, onder meer door Qatar, om standpunten te beïnvloeden. In afwachting van het onderzoek is Tarabella geschorst door zijn partij.

Strijdlustig (2)

Om nog verder op te frissen: de spilfiguur in de corruptiezaak, het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, legde tijdens zijn verhoren bezwarende verklaringen af over Tarabella. ‘Panzeri beschuldigde Europarlementslid Marc Tarabella als de begunstigde van “geschenken” uit Qatar’, schreef de onderzoeksrechter in het arrestatiebevel voor Panzeri.

Dat laatste ontkent de advocaat van Tarabella met klem. ‘Bij de huiszoeking in zijn woning werd niets gevonden’, zegt Töller. ‘Het is vreemd dat daar niets over is gelekt. Er werden geen luxeartikelen gevonden, geen geld, geen sieraden, geen dure horloges, geen bontjassen. Er was helemaal niets. Zelfs geen biljet van 50 euro!’

Strijdlustig (3)

Panderi en Tarabella zijn fervente supporters van Inter Milaan, en Töller geeft toe dat ze samen naar wedstrijden gingen kijken. ‘Dat was toen Panzeri nog lid was van het Europees Parlement. Soms betaalde de een het hotel, soms de ander. Maar mijn cliënt heeft nooit iets ontvangen voor eventuele diensten in het kader van zijn functie als Europarlementslid. Van Panzeri heeft hij mogelijk Italiaanse ham gekregen en ze hebben misschien wat biertjes voor elkaar gekocht. Maar mijn cliënt wist totaal niet dat Panzeri in contact stond met Qatar en Marokko.’

Töller verdedigt daarnaast ook de keuze van Tarabella om toch naar Qatar te trekken, ondanks het verbod van PS-voorzitter Paul Magnette. ‘Ja, hij is gegaan. Maar hij beweerde daarna alleen maar dat hij er een positieve ontwikkeling zag. Toegegeven, het was zeker niet voldoende. Maar er was toch vooruitgang.’

1 euro

Intussen heeft het Hof van Cassatie de veroordeling van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet in de zaak-Kazachgate bevestigd, zo meldt het persagentschap Belga. De Ecolo-vicepremier werd begin 2021 door het Luikse hof van beroep veroordeeld tot een morele schadevergoeding van 1 euro aan de Belgisch-Oezbeekse zakenman Patokh Chodiev. Dat was toen naar aanleiding van enkele beschuldigende uitspraken over de Belgisch-Oezbeekse miljardair in de pers. Gilkinet trok nog naar het Hof van Cassatie, maar ving daar bot. De woordvoerster van Gilkinet laat weten dat de minister ‘akte neemt’ van het arrest.