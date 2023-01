Chaos in het Huis van Afgevaardigden: Kevin McCarthy haalt opnieuw te weinig stemmen

Kevin McCarthy, de Republikeinse topkandidaat om de Democrate Nancy Pelosi op te volgen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft ook in een vierde stemronde niet genoeg steun gekregen.

Ronde na ronde slaagt Kevin McCarthy er maar niet in om verkozen te worden tot voorzitter van het Huis. Gisteren werden drie stemrondes gehouden, vandaag een vierde. Maar McCarthy krijgt de uiterst-rechtse revolte in zijn Republikeinse fractie niet onder controle. Hij heeft niet genoeg rebellen kunnen overhalen om hem de voorzittershamer te gunnen.

Zijn partij heeft met 222 leden de meerderheid en hij heeft 218 stemmen nodig om de voorzitter te worden. Maar omdat een groep van zo’n twintig conservatieve Republikeinen telkens op iemand anders stemt, behaalt McCarthy tekens te weinig stemmen om voorzitter te worden.

De voormalige president Donald Trump had woensdag nochtans opgeroepen om te stemmen voor McCarthy. Nu volgt een vijfde stemronde.

De gecontesteerde leider hield dinsdag vol dat hij een doorbraak zou forceren. Indien dat niet lukt, is het pad onduidelijk. Steve Scalise, de tweede Republikein in rang, zou als vervanger kunnen dienen, maar of hij de fractie kan verenigen is evenmin duidelijk.

De Democratische kandidaat-voorzitter Hakeem Jeffries heeft telkens alle Democraten in het Huis achter zich, maar heeft daarmee ook geen meerderheid van 218 leden.

Het was al sinds 1923 geleden dat meer dan één ronde nodig was om een nieuwe ­speaker of the House aan te duiden. Toen waren negen stemrondes nodig, in 1869 zelfs zestig. Zolang het Huis geen voorzitter heeft, kunnen er geen nieuwe wetten aangenomen worden en kunnen nieuwe leden niet de eed afleggen.