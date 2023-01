Hoge temperaturen teisteren wintersportgebieden: ‘De sneeuw is veel te nat’

Door de hoge temperaturen ligt er in veel skigebieden maar weinig sneeuw. Veel Franse, Zwitserse en Oostenrijkse pistes kleuren groen in plaats van wit.

In meerdere bekende wintersportgebieden zoals Chamonix in Frankrijk, Innsbruck in Oostenrijk en Crans-Montana in Zwitserland zijn gras, rotsen en grond goed zichtbaar. Met de hoge temperaturen is skiën op veel plaatsen zelfs niet eens mogelijk. Vooral in het noorden, in Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk, is het veel warmer dan gewoonlijk waardoor je de hoogte moet opzoeken.

Vorige week moest ongeveer de helft van de Franse skigebieden sluiten. In het Zwitserse Adelboden zal een WK-toernooi volgens de organisator op artificiële sneeuw plaatsvinden. Zelfs boven de 2.000 meter zitten de temperaturen er boven het vriespunt. In het Zwitserse skioord Splügen zijn 30 km aan pistes gesloten wegens een ‘gebrek aan sneeuw, hevige regenval en hoge temperaturen’. ‘De sneeuw is te nat’, zo toonde de directeur van de skiliften Hacher Bernet aan Zwitserse journalisten.

Leysin. Foto: REUTERS

De Zwitserse weerdienst MeteoSwiss stelt dat een milde zuidwestelijke wind in combinatie met een föhn-effect aan de noordelijke kant van de Alpen tot temperaturen leidt die in juni niet zouden onderdoen. Een föhn is een warme, droge wind die ontstaat doordat wind opwarmt als hij over de bergen stroomt. Meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Tijdens het eindejaarsweekend werd in de Zwitserse stad Delémont, die op 435 meter ligt, 20,2 graden Celsius gemeten.

Was mildes #Westwindwetter so alles anrichtet! Bildvergleich heute Morgen (31. Dez.) mit gestern Morgen (30. Dez.) auf dem Wildspitz (1580 m). Die Nullgradgrenze steigt am heutigen #Silvester auf über 3000 m ü.M. Bildquelle: https://t.co/XKNlaT3c2y pic.twitter.com/rSCUauPWgu — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) December 31, 2022

Boven 1.500 meter ligt er sneeuw, maar die is matig en zelfs op die hoogte zijn niet alle pistes open. De sneeuwkristallen worden namelijk erg korrelig door het smeltingsproces. Er ligt ook meer ijs. Dat maakt skiën gevaarlijker, ook omdat het in de hogere gebieden drukker is. Wintersport.be verwacht vanaf zondag meer sneeuw, maar helemaal zeker is dat nog niet.

De wintersportgebieden zitten met de handen in het haar. Door de coronacrisis zagen ze al twee jaar hun inkomen krimpen. Nu is het wachten op sneeuw.